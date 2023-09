Alerta: cierra este céntrico Mercadona por no cumplir con los estándares de calidad

Cuando una tienda o negocio cierra sus puertas puede deberse a diferentes motivos, no siempre es por no vender lo suficiente, puede ser también porque la van a remodelar o porque esa misma empresa va a abrir otra cerca y decide prescindir de la más antigua, entre otros motivos. Hoy te contamos la historia detrás del cierre de un céntrico y mítico Mercadona que va a cerrar sus puertas por no cumplir con los estándares de calidad… ¡el drama del año para sus clientes!.

Mercadona es una de las mayores cadenas de supermercados de España en lo que a número de establecimientos se refiere, con más de 1.600 establecimientos, siendo además líder indiscutible en datos de ventas por delante de Lidl y Carrefour. La cadena valenciana se está expandiendo también en Portugal, donde tiene ya 39 establecimientos en diferentes localidades y poco a poco se va haciendo con un hueco en ese mercado.

Cierra este céntrico Mercadona de Valladolid por su calidad

Mercadona ha anunciado el cierre de uno de sus establecimientos más míticos, uno de los que tiene en Valladolid, concretamente el de Ciudad de la Habana 6, junto a la calle Manuel Azaña. Se trata sin duda de un duro golpe para los vecinos del barrio de Parquesol, ya que esta tienda llevaba ahí casi dos décadas, aunque lo bueno es que el barrio no se queda sin Mercadona ya que hay otro cerca, en la calle Padre Llanos, al lado del estadio. El cierre tendrá lugar después de Navidad.

El principal motivo para el cierre resulta sorprendente, y es que la propia cadena valenciana ha anunciado que cierra por no cumplir los estándares de calidad que tiene marcados actualmente, lo que tampoco hace la tienda de la calle Independencia, por lo que se cierran las dos ya que «se trata de tiendas que no se pueden adaptar a los estándares de calidad que queremos ofrecer a nuestros clientes y trabajadores».

Mercadona está ahora mismo en una completa fase de reorganización de todos sus establecimientos en Valladolid, y son 4 los que va a cerrar, por 2 nuevos que se van a inaugurar, ya con todas las modernidades que ofrece actualmente el supermercado valenciano. En cuanto al personal de las tiendas que cierran, todos los trabajadores mantendrán sus puestos y serán enviados a las otras tiendas que la cadena tiene en la ciudad.

En cuanto a los nuevos centros que abrirán en la ciudad vallisoletana, uno lo hará el 16 de octubre en Arroyo de la Encomienda, y otro el 6 de noviembre en Delicias. Además, el establecimiento de la calle Don Sancho, que está cerrado por reformas, reabrirá el próximo 13 de septiembre.

Mercadona en la provincia de Valladolid

Tras esta reorganización, que afecta a toda la provincia de Valladolid y no únicamente a su capital, quedándose así con 15 establecimientos en total, además de unas modernísimas oficinas que se van a ubicar en Arroyo de la Encomienda y en las que la compañía valenciana ha invertido un millón de euros.