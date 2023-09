Alerta en Aldi: devuelve inmediatamente este alimento porque puede ser peligroso

Alerta en Aldi. Los famosos supermercados alemanes han solicitado a sus clientes en España que devuelvan inmediatamente un alimento que ya se había convertido en uno de los más populares. Sin embargo, se lanza ahora una alerta porque puede ser peligroso de modo que descubramos que alimento de Aldi es y los motivos de su retirada en estos supermercados.

Aldi pide que se devuelva este alimento por ser peligroso

Si has comprado recientemente un entrecot de vaca rubia gallega de la marca El Mercado en alguno de los supermercados Aldi, debes devolverlo cuanto antes. La cadena alemana ha retirado este producto de la venta por no cumplir con los estándares de calidad exigidos y por presentar un posible riesgo para la salud de los consumidores.

El producto afectado es el entrecot de vaca rubia gallega El Mercado, con número de lote 2322011. Este producto se ha distribuido en las comunidades de Madrid, Cantabria, Castilla y León, Principado de Asturias, Galicia y algunos establecimientos de Extremadura y Castilla-La Mancha.

La retirada del producto se inició recientemente, tras detectarse que no cumplía con los criterios de calidad establecidos por la empresa. Según Aldi, se trata de una medida preventiva y por el momento, no ha querido ofrecer más detalles sobre la retirada de este producto lo que ha generado algunas quejas entre sus clientes, dado que no se sabe exactamente el porqué de la retirada.

Desde Aldi, piden disculpas ante cualquier molestia que se haya podido ocasionar y solicita a los clientes que devuelvan el producto en cualquiera de sus tiendas, donde se les reembolsará el importe. Además, ha puesto a disposición de los consumidores un teléfono gratuito (900 902 466) o también podemos escribir al correo electrónico [email protected].

Retirada también de The wonder nuggets ‘My Veggie Day’

Este no es el único producto que Aldi ha retirado recientemente por no cumplir con los estándares de calidad de la compañía. Hace unos días, la cadena también anunció la retirada de otro de sus productos cárnicos. En este caso se trata de los nuggets vegetales The wonder nuggets ‘My Veggie Day’, con número de lote 23202.

Si has comprado alguno de estos productos, no los consumas y devuélvelos cuanto antes a tu tienda Aldi más cercana. Recuerda que tu salud es lo primero y que tienes derecho a reclamar si has sufrido algún daño o perjuicio por consumir un producto defectuoso o inseguro aunque por el momento no se ha revelado caso alguno de que estos dos productos hayan afectado a la salud de nadie.