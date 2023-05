El ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, en nombre de su Gobierno, se opone a dar luz verde a un fondo único de garantía de depósitos mientras la banca de cada uno de los países no reduzca su exposición y deje comprar deuda pública de los gobiernos. La exposición de las entidades financieras europeas es especialmente alta en algunos países como España, que acumula en términos globales un endeudamiento público equivalente al 113% del PIB y está en cabeza de la zona euro junto a Grecia, Italia y Portugal.

Lindner se mostró partidario de hacer progresos en este camino, pero bajo las premisas y condiciones citadas. En los últimos días, Alemania se viene mostrando muy beligerante en la recuperación de las reglas fiscales fundacionales de la UE, que una vez reinstauradas, y si no hay cambios, obligarían a reducir el endeudamiento hasta un 60% del PIB.

La semana pasada, el primer ministro alemán, Olaf Scholz, aseguró ante el Parlamento europeo: «No queremos precipitar una crisis de austeridad en ningún país, pero eso no quiere decir que todo vale en términos fiscales, necesitamos estabilidad. Esto es fundamental y, por lo tanto, debemos limitar la deuda. Necesitamos asegurarnos de que no sólo vemos aumentos desproporcionados e ilimitados de la deuda porque eso simplemente exacerba la crisis en lugar de ayudar a resolverla y, por lo tanto, necesitamos un equilibrio», dijo el primer ministro socialista.

Lo curioso es que las manifestaciones de Lindler sobre el fondo de garantía de depósitos, en el marco de la reunión de los ministros de Economía y de Finanzas de la UE celebrada ayer, es que fue una respuesta explícita a las declaraciones previas de la vicepresidenta española Nadia Calviño, quien defendió la necesidad de tener este seguro de depósitos común y destacó la solidez del sistema bancario español, del que, por otra parte, nadie duda hasta la fecha. «Alemania está abierta a dar más pasos en el área de la garantía de depósitos si, por otro lado, se supera el nexo entre las finanzas públicas y los bancos privados», indicó Lindner.

Lindner se mostró «abierto a propuestas», también por parte de España, pero subrayó que para su país es un «prerrequisito» avanzar en la reducción de la exposición bancaria a la deuda soberana antes de poder dar nuevos pasos hacia un seguro común de depósitos (EDIS, por sus siglas en inglés). El ministro alemán argumentó que en algunas partes del sistema bancario europeo hay entidades con una gran cantidad de deuda estatal en sus balances que se considera «ficticiamente libre de riesgo» y, mientras no se haya resuelto el problema, no puede avanzarse hacia el EDIS. «En este momento, no puedo imaginar ver progresos en lo que refiere al tratamiento regulatorio de la exposición a la deuda soberana, por eso tengo dudas de que veamos pronto progresos en el área del EDIS», apostilló.

Alemania es el país tradicionalmente más reacio a este fondo común, que intervendría para garantizar de forma conjunta y por igual los depósitos de menos de 100.000 euros en toda la unión bancaria en casos de crisis, y tampoco está satisfecha por el momento con la reciente propuesta de la Comisión Europea para mejorar la gestión de crisis bancarias en Europa (CMDI, en inglés). «Estamos absolutamente convencidos de que necesitamos avances en la unión bancaria (…) pero la propuesta actual de la Comisión Europea no puede ser aprobada todavía», señaló el titular de Finanzas.

En concreto, Berlín considera que la norma se desvía de la regla de que antes de que puedan intervenir los instrumentos europeos comunes ante una crisis bancaria debe aplicarse un rescate interno del 8% -pagado por accionistas y acreedores-, algo que ve «cuestionable desde el punto de vista regulatorio, económico y ético». Argumentó asimismo que Alemania tiene sus propios sistemas de garantía de depósitos para sus cajas de ahorro y que estos no quedarían protegidos con la propuesta del Ejecutivo comunitario, pese a que funcionan, por lo que la iniciativa «aún tiene que ser mejorada». Los ministros debaten estos días por primera vez de manera formal la propuesta que se puso sobre la mesa con el fin de realizar avances en la unión bancaria tras constatar el Eurogrupo el año pasado que las diferencias entre los países hacían imposible poner en marcha el fondo de garantía de depósitos.

Algunos responsables de entidades financieras españolas como José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, se han mostrado recientemente optimistas sobre la posibilidad de que se logren avances muy sustanciales, tanto en lo respecta a la unión bancaria europea como al fondo de garantía de depósitos en el marco de la presidencia española de la UE, que se iniciará en junio y se prolongará durante el segundo semestre del año.