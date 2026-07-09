Alemania prohíbe a los trabajadores llamar para decir que están enfermos

Alemania ha tomado una decisión con los trabajadores con respecto a las bajas laborales y tiene como objetivo endurecer las condiciones para buscar la «equidad y funcionalidad» del mercado laboral. Friedrich Merz anunció hace unos días que a partir del próximo mes de enero de 2027 los trabajadores no podrán cogerse la baja por teléfono y desde el primer día tendrán que presentar un justificante médico. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la decisión que han tomado en Alemania con las bajas de los trabajadores.

Alemania ha tomado una decisión con las bajas laborales de la que bien podría aprender el Gobierno. La España de Sánchez tiene muchos problemas y, a pesar de que al presidente le gusta sacar pecho con los millones de afiliados a la Seguridad Social, lo cierto es que nuestro país cada mes supera un récord histórico de personas que faltan a su puesto de trabajo. El número de bajas laborales al mes en España ronda los 1,2 millones y, según los datos oficiales recogidos por Pimec, en 2024 se contabilizaron 8,5 millones de bajas laborales, lo que supuso un coste de alrededor del 10% del PIB.

En Alemania, el Instituto IGES calculó que los alemanes faltan al trabajo un promedio de 19,5 días laborales al año por enfermedad y eso supone un aumento con respecto a los 13 días registrados en 2018. La OCDE también ha puesto números al problema de Alemania, que según los datos de esta organización registró un promedio de 3,5 semanas de baja por enfermedad, que equivale a 24,5 días. Para sorpresa de nadie, España tiene peores registros que Alemania, ya que se superan las 5 semanas.

Alemania y su decisión con los trabajadores

Estos datos han obligado al canciller alemán, Friedrich Merz, a tomar una decisión para acatar este problema. A partir del próximo mes de enero, los trabajadores en Alemania ya no podrán conseguir la baja por teléfono como hasta ahora, sino que tendrán que acudir de forma presencial a una consulta médica para obtener un justificante que acredite la enfermedad.

Así lo anunció el canciller alemán, que dejó claro que la economía alemana no se puede seguir permitiendo este número elevado de bajas y que el objetivo es restablecer «equidad y funcionalidad» del mercado laboral. Además, también instó a las empresas y aseguradoras para que actúen con la mayor firmeza posible ante esta esta situación que está suponiendo un gran problema para las finanzas del días.

Hay que destacar que Alemania cuenta con uno de los sistemas más generosos del mundo en lo que respecta a las bajas laborales, que permite a los trabajadores recibir el 100% de su salario durante un máximo de seis semanas de baja que corren a cargo de la empresa. Para ello, sólo se exige un certificado médico a partir del tercer día de ausencia, cosa que cambiará a partir del mes de enero, ya que desde el primer día se obligará a tener un justificante. A partir de esas seis semanas, el seguro médico es el que se encarga de la prestación, que es del 70% del salario con un límite máximo de 78 semanas durante un periodo de tres años por la enfermedad que la baja laboral.