La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha hablado claro hoy sobre lo que considera una «intromisión» del Gobierno de Sánchez en sus estudios e informes de evaluación económica, con los cuales no siempre está de acuerdo el Ejecutivo.

En concreto, la presidenta del organismo, Cristina Herrero, ha informado de que han planteado una consulta a la Abogacía del Estado ante lo que consideran que es «la proliferación de normas» que distorsionan sus estudios de análisis financiero y evaluación de las políticas públicas del propio Gobierno.

La consulta que se ha plantado a la Abogacía del Estado es acerca del informe adicional de pensiones que desde el Gobierno solicitarán a la AIReF antes del 1 de junio de 2026 para cumplir con Bruselas. En concreto, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la semana pasada una modificación del Real Decreto de 18 de febrero que establecía cómo debía evaluar la AIReF el sistema de pensiones por si fueran necesarias medidas adicionales de ingresos.

Con los cambios introducidos, la AIReF tendrá que elaborar un informe adicional al emitido el pasado 31 de marzo sobre el cumplimiento de la regla de gasto en pensiones ante una petición de Bruselas para que, en la evaluación de las pensiones, no se tengan en cuenta las transferencias del Estado como ingresos, frente a lo recogido en el Real Decreto anterior del Gobierno.

Ante esta situación, desde la AIReF han planteado una consulta a la Abogacía del Estado para que diriman si «las opiniones son voluntarias y, por lo tanto, no las puede imponer una ley» y para que se pronuncie sobre si los informes son los que se recogen en la ley orgánica y no los adicionales que se recogen en los últimos reales decretos.

Además, al ser preguntada por la cuestión en una rueda de prensa este miércoles, Herrero ha indicado que desde la AIReF no entienden la razón que hay detrás del informe adicional sobre las pensiones que el Gobierno ha mandatado a la AIReF y ha asegurado que el diagnóstico sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones «será el mismo en 2026» que el de este año y el 2023.

El diagnóstico de la AIReF será el mismo

«Nosotros desde el punto de vista de la sostenibilidad seguimos diciendo lo mismo, que la reforma del sistema de pensiones ha aumentado el desequilibrio en las cuentas de la Seguridad Social en más de un punto de PIB», ha indicado Herrero.

«¿Cuál es el problema? Que tenemos una regla de gasto en pensiones que no mide nada. No mide la sostenibilidad del sistema de pensiones. Y entonces, ahí sí que es verdad que de aquí a un mes, a un año, a lo mejor algo puede cambiar. Lo ha cambiado del 2023 al 2025, pero no por el diagnóstico del sistema de pensiones, sino por el crecimiento económico», ha añadido.