Air Europa presenta el pedido en firme para incorporar hasta 40 A350-900 a su flota

Air Europa ha presentado este jueves en Fitur el pedido en firme cerrado a finales del pasado año con Airbus para la próxima incorporación de hasta 40 aviones A350-900. El acto ha estado encabezado por el presidente de la aerolínea, Juan José Hidalgo, y Ville Arhippainen, responsable de Ventas para Europa Occidental del consorcio aeronáutico.

El acuerdo definitivo, firmado el pasado diciembre, que siguió a la rúbrica del memorando de entendimiento (Memorandum of Understanding, MoU) en el marco del Salón Aeronáutico de Dubai, constituye el eje central del proyecto de renovación de la flota de largo radio de la aerolínea. Asimismo, representa la mejor garantía para continuar con su expansión empleando para ello un avión que destaca por su avanzada tecnología y el confort que proporciona su diseño.

El A350-900 permitirá seguir ofreciendo la mejor propuesta de servicio a bordo, especialmente en las rutas con Latinoamérica, que constituyen la parte más distintiva de la oferta de Air Europa. Su capacidad, tanto para el transporte de pasajeros como para la carga aérea, se unen a un rendimiento operativo y una eficiencia excepcionales que garantizan el cumplimiento de los estándares de calidad de los que ya disfrutan los clientes de la línea aérea.

El A350, diseñado para cubrir distancias de hasta 9.700 millas náuticas o 18.000 kilómetros sin escalas, incorpora tanto las tecnologías más avanzadas como un diseño aerodinámico de última generación que proporcionan niveles inigualables de eficiencia y comodidad. Sus motores Rolls-Royce de última generación y el uso de materiales ligeros aportan la ventaja de reducir en un 25 % el consumo de combustible, así como los costes operativos y las emisiones de dióxido de carbono (CO₂). Al igual que todos los aviones de Airbus, el A350 puede operar con hasta un 50 % de combustible de aviación sostenible (SAF) en sus depósitos.