Los agricultores y ganaderos coinciden: estos son los alimentos que más van a subir por la guerra de Irán

El aumento del precio de los combustibles y los fertilizantes como consecuencia de la guerra de Irán se reflejará inevitablemente en la cesta de la compra en un futuro no muy lejano. Los economistas alertan de la subida en el precio de los cereales, el azúcar, las frutas y las verduras, entre otros alimentos. Marzo es un mes especialmente intensivo en las plantaciones; desde COAC explican que, en el caso de los cereales, sus plantaciones necesitan hasta cuatro pases con tractor en estas semanas.

El uso de esta maquinaria supone un mayor gasto para el agricultor, especialmente por el precio del gasóleo, que ya está disparado desde principios de marzo. A esto se suma que nos encontramos en el periodo de mayor consumo de fertilizantes del año, dos factores que apuntan a una subida significativa en el precio de estas materias primas y de todos sus derivados.

Los alimentos que subirán de precio por la guerra de Irán

«La cesta de la compra marca su máximo desde que empezamos a recoger los precios en junio de 2024 con un importe de 320 euros al mes. Solo en lo que va del mes de marzo, los productos de la cesta han subido un 1,53% con respecto a febrero y la tendencia se puede mantener», según los datos del análisis de precios que elabora la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

La cesta incluye alimentos frescos, productos de marca blanca y productos de fabricante. Además de alimentos, se incluyen también los productos de droguería e higiene más comunes. En marzo, adquirir estos productos tiene un coste de 320,78 euros, el importe más alto desde que se realiza este seguimiento. Esto supone un incremento del 1,53% respecto a febrero y del 3,26% en comparación con la base.

Entre los alimentos básicos que más se han encarecido destacan la ensalada en bolsa, con un alza del 22%, seguida de la cebolla y los pimientos verdes (ambos con un 10%), el tomate y las manzanas (9%). También suben el queso fundido (9%), el entrecot (6%) y el zumo de naranja (6%). En el lado contrario, las principales bajadas se observan en el café soluble descafeinado, que retrocede un 6%, así como en las patatas (-5%), los macarrones (-4%), las peras (-3%) y el jamón cocido (-3%).

En este contexto, la OCU ha reiterado su petición de reducir el IVA de los alimentos básicos del 4% al 0% mientras persista la presión inflacionista. Además, recuerda que ésta nueva subida viene encarecer aún más los precios de los alimentos que siguen siendo un 35,5% más caros que hace sólo tres años.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística (INE) señala que el precio de los huevos ha sufrido un incremento del 30,1% respecto al mismo mes del año pasado. Asimismo, el precio de las hortalizas y de la carne de vacuno ha aumentado un 15,2% y un 15% interanual, respectivamente. La fruta fresca también ha empezado a encarecerse; en el mes de febrero subió un 6,3% respecto a enero.

Medidas urgentes en el sector agrícola

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) publicó el pasado día 10 que el precio de la urea ha crecido un 20%: de 500 a 600 euros por tonelada. «La proyección anual de este alza de precios para los agricultores españoles equivaldría a 890 millones de euros, lo que 700 millones corresponderían al repunte del gasóleo y 100 millones a la urea».

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha trasladado al ministro de Agricultura su preocupación por el impacto que el conflicto en Oriente Medio está teniendo en el sector, especialmente por el aumento de los costes energéticos, de los fertilizantes y las crecientes dificultades logísticas.

Durante la reunión, Ángel Villafranca, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, advirtió de las dificultades de las cooperativas para servir los productos, como consecuencia del fuerte encarecimiento del transporte nacional y para exportación, una situación que ya está provocando pedidos bloqueados. Asimismo, subrayó la pérdida de competitividad del sector, ya que el aumento de los costes de los insumos no puede trasladarse al cliente en la mayoría de los casos, al tratarse de precios previamente cerrados.

Respecto a los fertilizantes, Cooperativas Agro-alimentarias de España solicitó medidas para garantizar su suministro, incluyendo la eliminación de la tasa a la descarbonización y aranceles a nivel europeo y ayudas directas a los productores consumidores de fertilizantes que pueden identificarse a través del cuaderno de campo. Además, defendió el impulso de fertilizantes orgánicos de origen animal, especialmente los procedentes de plantas de biogás, actualmente limitados por la normativa y, por tanto, de imposible comercialización.

Finalmente, Villafranca solicitó el diseño de un sistema de gestión de riesgos que permita contar con una planificación estratégica de reservas que comprometa lo menos posible la asequibilidad y disponibilidad de los fertilizantes. También destacó la necesidad de facilitar el acceso a los agricultores a los asesores de fertilizantes, especialmente en las cooperativas, cuya obligatoriedad entrará en vigor en 2027.