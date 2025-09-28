Aena ha recomendado a la ciudadanía extremar precauciones en los desplazamientos y consultar con las aerolíneas el estado de los vuelos previstos ante posibles alteraciones, tras el aviso rojo por lluvias torrenciales en zonas de las provincias de Valencia, Castellón y Tarragona.

«Te recomendamos extremar las precauciones en tus desplazamientos. Si tienes previsto volar, consulta con tu aerolínea el estado de tu vuelo», ha destacado el operador aeroportuario en un mensaje publicado en X.

DGT y Renfe se unen a la alerta de de Aena

Asimismo, tras el anuncio de Aena, la Dirección General de Tráfico (DGT) y Renfe también se han sumado a las recomendaciones de Aena. La DGT ha pedido evitar circular en la medida de lo posible desde la tarde de este domingo, especialmente en las provincias de Valencia, Castellón y Tarragona, ante el riesgo de fuertes lluvias previstas en la zona.

Por su parte, Renfe ha advertido que podrían producirse incidencias en sus servicios ferroviarios a partir de esta tarde debido a las fuertes lluvias previstas en las provincias de Valencia, Castellón y Tarragona, por lo que recomienda a los viajeros estar atentos a posibles afectaciones en los horarios y trayectos.

Castellón, Valencia y Cataluña en alerta roja

Según la Aemet, el ámbito geográfico que se verá afectado será el tercio este peninsular y Baleares, concretamente, Castellón, Valencia y Cataluña.

«Mañana lunes 29, y el martes 30, serán los días más adversos del episodio. Ya desde primeras horas se esperan chubascos tormentosos localmente fuertes o muy fuertes, y persistentes, en la Comunidad Valenciana, extendiéndose durante la tarde a otras zonas del interior sureste», ha explicado la Aemet.

En concreto, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha decretado para este lunes la alerta roja por lluvias en el litoral norte de Castellón y todo el litoral de Valencia.

Así, algunos ayuntamientos de la provincia de Valencia, entre ellos el de la capital, han anunciado ya la suspensión de las clases ante la alerta roja por fuertes lluvias decretada para este lunes. Tampoco tendrán actividad lectiva municipios afectados por la dana del pasado 29 de octubre como Benetússer, Sedaví o Alfafar.

Por su parte, el presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, ha pedido «máxima precaución» ante el aviso por fuertes lluvias activo para este domingo en Cataluña.

En este contexto, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido de la posibilidad de que este domingo se puedan producir crecidas súbitas en cauces menores y barrancos en zonas de Aragón, Cataluña, Valencia, Navarra y La Rioja.