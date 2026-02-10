Adiós a la subida de las pensiones en febrero: cuánto van a cobrar los pensionistas este mes

La subida de las pensiones para 2026 se ha convertido en una fuente de incertidumbre de cara al mes de febrero. El rechazo del Congreso de los Diputados al real decreto del Gobierno que incluía la revalorización del 2,7% ha dado lugar a un escenario complejo. El punto de inflexión se produjo tras el rechazo mayoritario del decreto «ómmibus» de ·»escudo social» aprobado por el Gobierno el pasado 23 de diciembre. En el texto, además de la revalorización de las pensiones conforme al IPC, se incluían otras medidas: la prórroga de la moratoria de desahucios, la prohibición del corte de suministros básicos a personas vulnerables, el mantenimiento del bono social eléctrico y otras iniciativas sociales y económicas.

La norma fue rechazada por por PP, Vox y Junts; aunque estos grupos no se oponen a la subida de las pensiones, sí critican la estrategia del Gobierno de vincularla a otras medidas que de distinta naturaleza, utilizando la revalorización como elemento de presión política. La consecuencia más inmediata es que la subida del 2,7% aplicada en enero queda en el aire; si el Ejecutivo no consigue aprobar una nueva norma antes del cierre de las nóminas de febrero, las pensiones podrían volver a las cuantías vigentes en 2025.

¿Qué pasará con las pensiones en febrero?

A corto plazo, se barajan dos posibilidades. La primera, y considerada la más probable, es que en febrero el Gobierno presente un nuevo decreto centrado exclusivamente en la subida de las pensiones, como ocurrió el año pasado. El 22 de enero de 2025 el Congreso también tumbó un decreto «ómnibus» que incluía la revalorización y otras medidas. Finalmente, el 12 de febrero de 2025 el Congreso convalidó un segundo decreto que incluía la subida de las pensiones en base al IPC.

La segunda opción es que no se apruebe ninguna alternativa y la subida de las pensiones quedaría suspendida hasta nuevo aviso, con la posibilidad de que se aplique más adelante con carácter retroactivo.

¿Cuánto cobrarán los pensionistas si sigue adelante la medida? El complemento para la reducción de la brecha de género se sitúa en 36,90 euros mensuales. Por su parte, la pensión máxima asciende a 3.359,6 euros mensuales en catorce pagas, frente a los 3.267,6 euros de 2025. Esta subida se calcula sumando al IPC un 0,115% adicional.

Las pensiones mínimas se incrementarán en torno a un 7%, al igual que las pensiones de vejez e invalidez del SOVI. No obstante, este porcentaje es superior en determinados casos. Las pensiones con cónyuge a cargo y las pensiones de viudedad con cargas familiares aumentarán entre un 11% y un 11,5%, el mismo rango aplicado a las pensiones no contributivas y al Ingreso Mínimo Vital (IMV).

En cuanto a las cuantías mínimas anuales, la pensión de jubilación para un titular con 65 años y cónyuge a cargo se sitúa en 17.592,40 euros, mientras que sin cónyuge alcanza los 13.106,80 euros y con cónyuge no a cargo, 12.441,80 euros. Estas mismas cuantías se aplican, entre otros supuestos, a la incapacidad permanente absoluta y total en mayores de 65 años.

Las pensiones de viudedad con cargas familiares alcanzan también los 17.592,40 euros anuales, y las de orfandad parten de 4.011 euros por beneficiario. Cuando el cálculo de la pensión resulta inferior a las cuantías mínimas, se añade un complemento a mínimos, siempre que no se superen los límites de ingresos establecidos.

Datos de enero de 2026

«La Seguridad Social ha abonado 10.452.674 pensiones a más de 9,4 millones de personas en la nómina de enero, que asciende a 14.250.714 millones de euros. Esta nómina incorpora la revalorización de las pensiones aprobada por el Consejo de Ministros en diciembre y que debe ser ahora convalidada en el Congreso por los grupos parlamentarios para seguirse aplicando.

Con carácter general, la subida prevista y aplicada ya en esta nómina es del 2,7%, de acuerdo con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, como está contemplado en la Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones aprobada en 2021.

En el caso de las pensiones mínimas, la subida prevista es del 7% en 2026, un porcentaje que es mayor para pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares, que aumentan un 11,4%, el mismo porcentaje que se aplica a las pensiones no contributivas.

Esta medida se ha aplicado en enero a los más de 6,6 millones de pensiones de jubilación y a los 1,5 millones de pensiones de viudedad del Sistema de la Seguridad Social, además de a las pensiones de incapacidad permanente (1.049.580), orfandad (318.163) y en favor de familiares (46.352).

La revalorización también está prevista para las 736.075 pensiones de Clases Pasivas, de los funcionarios públicos del Régimen de Clases Pasivas del Estado, cuya nómina en conjunto en diciembre (último dato disponible) ascendió a 3.378,24 millones de euros.

La revalorización ha beneficiado a los 9,5 millones de pensionistas de la Seguridad Social, y a los más de 716.000 de clases pasivas.

La revalorización supone, aproximadamente, 570 euros adicionales al año para las personas con una pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentarán en torno a 500 euros anuales. De esta forma, se garantiza el mantenimiento de su poder adquisitivo», detalla la Seguridad Social.