Adiós para siempre a las estufas de pellets: la alternativa que llega para desbancarlas. Las estufas de pellets son un sistema de calefacción muy popular en los últimos años, debido a su supuesta eficiencia, ecología y ahorro. Sin embargo, también presentan una serie de inconvenientes que hacen que muchos usuarios se planteen buscar otras opciones. A continuación, te contamos por qué las estufas de gas son una alternativa mucho más ventajosa que las de pellets, y te presentamos un modelo concreto que puedes encontrar en Leroy Merlin.

La alternativa a las estufas de pellets

Las estufas de pellets funcionan quemando unos pequeños cilindros de madera prensada, llamados pellets, que se almacenan en un depósito y se alimentan automáticamente al quemador. Estas estufas tienen la ventaja de que aprovechan un combustible renovable y barato, y que emiten menos CO2 que otros sistemas de calefacción. Sin embargo, también tienen una serie de problemas que pueden hacer que su uso sea más complicado y costoso de lo que parece.

Por ejemplo, requieren de una limpieza periódica de sus componentes, como el quemador, el cenicero, el intercambiador de calor o los conductos de humos. Esta limpieza puede ser diaria, semanal o mensual, dependiendo del modelo y del uso que se le dé. Además, es necesario realizar una revisión anual por parte de un técnico cualificado, que compruebe el correcto funcionamiento de la estufa y la ajuste si es necesario. Todo esto supone un gasto extra de tiempo y dinero, que hay que tener en cuenta a la hora de elegir una estufa de pellets.

Por otro lado, no son silenciosas, ya que cuentan con un ventilador que distribuye el aire caliente por la estancia, y con un motor que hace girar el tornillo sinfín que lleva los pellets al quemador. Además ocupan espacio ya que no solo debemos tenerlo para la estufa sino también para almacenar los sacos de pellets, que suelen venir en formatos de 15 o 20 kg.

De este modo, puede que estés buscando una alternativa a las estufas de pellets y la encontramos en las de gas, que tienen la ventaja de que son muy fáciles de usar, ya que solo hay que encenderlas y regular la potencia deseada.

Sin embargo si no sabes qué modelo elegir, quizás te ayude saber que en Leroy Merlin tienen una estufa de gas que ya se ha convertido en la más vendida de todas, gracias a su calidad pero también a su precio que resulta el más económico de todos.

La estufa de gas llama azul NEVERCOLD N4200

Así que si estás buscando una estufa de gas que te ofrezca todas las ventajas que tiene este tipo de calefacción, te recomendamos que eches un vistazo a la estufa de gas llama azul NEVERCOLD N4200, que como decimos puedes encontrar en Leroy Merlin. Se trata de una estufa de gas de alta calidad, que cuenta con las siguientes características:

Potencia : la estufa tiene una potencia de 4.200 W, lo que la hace capaz de calentar espacios de 20 a 40 m² de forma rápida y eficiente. Además, tiene tres niveles de potencia, que se pueden regular con un mando giratorio, para adaptarse a las necesidades de cada momento.

: la estufa tiene una potencia de lo que la hace capaz de calentar espacios de 20 a 40 m² de forma rápida y eficiente. Además, tiene tres niveles de potencia, que se pueden regular con un mando giratorio, para adaptarse a las necesidades de cada momento. Consumo : la estufa tiene un consumo máximo de 305 g/h , lo que la hace muy económica y rentable. Con una bombona de 13 kg, se puede usar la estufa durante unas 40 horas, lo que supone un gasto de unos 0,07 € por hora.

: la estufa tiene , lo que la hace muy económica y rentable. Con una bombona de 13 kg, se puede usar la estufa durante unas 40 horas, lo que supone un gasto de unos 0,07 € por hora. Encendido : la estufa tiene un encendido piezoeléctrico, que facilita la operación y evita el uso de cerillas o mecheros. Solo hay que pulsar un botón y la estufa se enciende al instante, sin complicaciones ni riesgos.

: la estufa tiene un Solo hay que pulsar un botón y la estufa se enciende al instante, sin complicaciones ni riesgos. Diseño : la estufa tiene un diseño elegante y moderno, de color negro, que combina con cualquier estilo de decoración. Además, tiene un tamaño compacto y un peso de 11,85 kg, que la hacen fácil de transportar y de guardar. Sus medidas son 43,5 x 73,5 x 34,5 cm (ancho x alto x fondo).

: la estufa tiene un diseño elegante y moderno, de color negro, que combina con cualquier estilo de decoración. que la hacen fácil de transportar y de guardar. Seguridad: la estufa tiene varios sistemas de seguridad, que garantizan un uso seguro y tranquilo. Entre ellos, se encuentran el analizador de atmósfera, que apaga la estufa si detecta una falta de oxígeno en el ambiente, el termopar, que corta el suministro de gas si se apaga la llama, y el dispositivo antivuelco, que también apaga la estufa si se cae.

Como has podido ver, las estufas de gas son una alternativa mucho más cómoda, económica y ecológica que las de pellets, que presentan una serie de problemas que pueden hacer que te arrepientas de tu elección. Si quieres disfrutar de un calor agradable y seguro en tu hogar, sin complicaciones ni gastos innecesarios, te recomendamos que te pases por Leroy Merlin y eches un vistazo a la estufa de gas llama azul NEVERCOLD N4200, que te ofrecerá todo lo que necesitas y más y además a un precio de tan solo 79,99 euros. No lo dudes más y hazte con ella antes de que se agote. ¡No te arrepentirás!.