¿Adiós al primer restaurante chino de España? Está en una delicadísima situación tras 51 años de historia

En Madrid, los restaurantes chinos han sido una parte fundamental de la cultura gastronómica durante décadas. Sin embargo, si hablamos del primero de todos, ese es El Buda Feliz 1974. Con más de 4 estrellas en Google, se destaca por su excelente reputación y es visitado tanto por turistas como por locales a diario. Además, su ubicación, justo al lado de la Gran Vía, lo hace aún más atractivo.

No obstante, en lugar de centrarse en nuevas propuestas para atraer más clientes, El Buda Feliz se enfrenta a una encrucijada legal que podría poner fin a su larga trayectoria.

La razón de este posible cierre es que, según el Ayuntamiento de Madrid, el restaurante ocupa un edificio municipal sin la documentación necesaria, lo que lo convierte en un «ocupante ilegal». Aunque el restaurante sigue siendo querido por todos, la situación legal podría complicar su permanencia.

¿Qué está pasando con el primer restaurante chino de Madrid?

La situación es más compleja de lo que parece. El local donde se encuentra el restaurante está en un inmueble de la Plaza Luna, el cual pasó a formar parte del patrimonio municipal el verano pasado, tras vencerse la concesión que la empresa SAMA tenía sobre el aparcamiento subterráneo de la zona. A partir de ese momento, el Ayuntamiento comenzó a revisar la situación de los comercios que seguían ocupando el edificio sin ningún acuerdo formal.

Según el Ayuntamiento de Madrid, no existe un contrato válido entre el Consistorio y los negocios que siguen operando en los locales. En noviembre, el Ayuntamiento reconoció que no había relación contractual con los ocupantes y que estos no tenían el derecho legal para seguir allí.

Como consecuencia, se solicitó a SAMA que procediera con el desalojo de los comercios, incluyendo El Buda Feliz, ya que su contrato había finalizado. Además, el Consistorio explicó que no se podía permitir la ocupación ilegal de estos locales, pues la concesión había caducado.

Si bien es complejo, la situación no es exclusiva del restaurante chino. Otros negocios como El Lugar de Martina o una tienda de papelería también se encuentran en la misma situación. Por ahora, todos siguen abiertos al público, pero están a la espera de lo que diga el Ayuntamiento.

En este contexto, fuentes del área de Urbanismo confirmaron al periódico El Español que no ha habido avances significativos sobre el futuro de estos locales.

La situación sigue siendo tan incierta que el concejal del PSOE, Antonio Giraldo, ha pedido que se tome una decisión. Según él, la gestión de SAMA dejó un «gran problema» al no haber desalojado a los negocios, que ahora ocupan locales municipales sin abonar nada por ello.

Toda esta situación es bastante compleja, pero la pregunta que muchos se hacen ahora es si, después de tantos años, este restaurante emblemático de Madrid podrá superar una crisis que podría poner fin a su legado.

Algunos comentarios de los clientes destacan: «El lugar es muy bonito y el trato es excelente. Los platos son muy originales, pero con un sabor auténtico chino que sorprende. Nos ha encantado y, sin duda, volveremos.» Sería una gran pérdida para Madrid que un restaurante tan querido deje de operar por cuestiones legales.