Adiós a pisar la peluquería: el milagro de Mercadona que da volumen incluso si tienes el pelo fino

¿Harta de salir de casa con el pelo lacio y sin vida? Si tienes el cabello fino, sabes lo complicado que puede ser conseguir volumen sin tener que recurrir a la peluquería cada semana. Pero eso se acabó. Mercadona ha vuelto a sorprender con un producto que ya se está convirtiendo en el secreto mejor guardado de muchas melenas con poca densidad. Por menos de 4 euros, puedes lograr ese efecto de pelo con cuerpo y fijación duradera en cuestión de segundos y con todo el volumen que siempre soñaste.

Os presentamos los polvos voluminizadores Volum Fix Deliplus que ya se han convertido en el nuevo imprescindible de quienes buscan un peinado con textura, altura y movimiento. Y lo mejor es que no necesitas tener experiencia en peluquería ni utilizar herramientas de calor para lograr un resultado profesional. Sólo con este pequeño bote blanco de 10 gramos, y su tapón amarillo neón que lo hace inconfundible, puedes transformar tu melena en casa con un acabado mate y natural. Un producto diseñado especialmente para quienes sufren de cabello lacio o apelmazado, y promete no sólo volumen inmediato, sino también fijación nivel 4, perfecta para mantener el peinado durante todo el día. Su aplicación es tan sencilla que una vez lo pruebas, no hay vuelta atrás. Así es cómo funciona este milagro low cost que está triunfando en Mercadona ya que aporta el mejor volumen a tu cabello.

El producto estrella de Mercadona para dar volumen al cabello fino

Lucir un cabello espectacular, no es cuestión de cortarse el pelo ni de gastar en champús carísimos. El secreto está en la textura. El Volum Fix de Deliplus es un polvo invisible que se aplica directamente sobre la raíz del cabello seco, aportando volumen al instante sin apelmazar. Su fórmula es ligera y, al tener un acabado mate, no deja residuos brillantes ni sensación pegajosa, como sí ocurre con algunos sprays o espumas.

El bote contiene 10 gramos de producto, pero cunde muchísimo. Basta una pequeña cantidad para notar el cambio. Además, se puede reaplicar durante el día si necesitas un retoque exprés. Su formato es tan compacto que cabe en cualquier neceser o bolso, ideal para llevar de viaje o incluso a la oficina.

Por 3,95 euros, tienes un producto profesional al alcance de cualquier bolsillo. Un gesto tan simple como espolvorear un poco en la raíz, masajear con los dedos, y listo: melena con volumen al instante.

Cómo se usan los polvos voluminizadores Volum Fix

No necesitas ser experta ni seguir un tutorial de veinte minutos. La aplicación es facilísima:

El pelo debe estar seco.

Agita suavemente el bote y espolvorea una pequeña cantidad directamente sobre la zona de la raíz donde quieres más volumen.

Masajea con los dedos para distribuir el producto.

Peina o moldea según tu estilo. Puedes levantar el flequillo, dar volumen en la coronilla o incluso trabajar mechones concretos.

El resultado es inmediato y muy natural. A diferencia de lacas o geles, no deja sensación rígida. El cabello sigue teniendo movimiento, pero con ese extra de cuerpo que normalmente solo se consigue tras pasar por las manos de un profesional.

¿Fijación sin apelmazar? Sí, y dura todo el día

Una de las grandes ventajas de este producto es su nivel de fijación 4. Esto quiere decir que mantiene el volumen y el peinado durante horas, incluso si tienes el pelo graso o vives en una ciudad húmeda. Y lo mejor de todo es que no se nota que llevas nada. El acabado es completamente mate, lo que evita brillos artificiales o efecto sucio.

Al ser un producto en polvo, puedes reaplicar sin problemas durante el día, sin que se note acumulación ni suciedad. Eso sí: como cualquier producto de styling, se recomienda lavar bien el cabello después de varios usos para evitar que se acumule en el cuero cabelludo.

Ideal para peinados con efecto messy o recogidos con volumen

Este polvo no solo es útil para ganar cuerpo en la raíz. También es perfecto si te gusta el look despeinado con estilo, el llamado efecto messy. Puedes aplicarlo en medios y puntas para conseguir textura, separar mechones o dar ese aire casual tan favorecedor.

Además, si sueles hacerte recogidos (como moños altos, trenzas o coletas con volumen), este producto es tu mejor aliado. Ayuda a que el peinado se mantenga firme, con cuerpo y sin necesidad de abusar de horquillas o gomas apretadas. Un toque en la raíz antes de recoger el pelo, y el resultado es mucho más vistoso.

Un producto apto para todos los tipos de pelo (incluso para hombres)

Aunque está especialmente pensado para cabellos finos, el Volum Fix también funciona en melenas más densas que necesitan un empujoncito extra. Es apto para todo tipo de cabello: liso, ondulado, rizado… Incluso los hombres lo están utilizando para dar cuerpo al peinado sin necesidad de ceras o gominas.

Si tienes el cabello teñido, tampoco tienes que preocuparte: no altera el color ni deja manchas. Y al no contener alcohol ni ingredientes agresivos, es compatible con cabellos sensibles o cuero cabelludo delicado.

¿Cómo se elimina? Cuidados tras el uso

Una de las preguntas más frecuentes es si cuesta retirar este tipo de polvo del cabello. La respuesta es no. El producto se elimina fácilmente con un lavado habitual con champú. No requiere pasos especiales ni arrastra el color del tinte, y no deja restos si se ha aplicado con moderación.

Si lo usas con frecuencia, se recomienda hacer una limpieza profunda una vez a la semana con un champú clarificante para eliminar cualquier acumulación. Pero en el día a día, puedes usar tu champú habitual sin problemas.