Los 5 cortes de pelo para cabello fino que marcan tendencia

El cabello fino tiende a ser más lacio, se cae fácilmente y los peinados no suelen durar mucho. Por estas razones, muchas personas eligen cortarlo para ganar estructura, modernidad y, sobre todo, volumen. A continuación, te presentamos cinco cortes de pelo ideales para cabello fino que revitalizarán tu estilo si hace tiempo que no sabes qué hacer con tu look. Además, te brindamos algunas claves para fortalecer este tipo de cabello, que, aunque difícil de manejar, siempre tiene solución.

5 cortes de pelo para cabello fino

Las melenas cortas y medias melenas son ideales para crear un corte bob, incluidos los muchos estilos que existen y copan las pasarelas de todo el mundo.

Slob

Esta primavera, el slob será uno de los que más veremos, un corte equilibrado y liso a la altura de la mandíbula o justo por debajo, dependiendo de la facción: “Sienta fenomenal y además ayuda a corregir el óvalo a través de la longitud. Si lo acompañamos de tonos homogéneos puros que le aportarán brillo, es todavía más favorecedor. Aconsejo hacer también una terapia de alisado, pues permite llevarlo siempre perfecto y con movilidad”, según Adriana Pérez, directora del salón Sonia Atanes Hair Beauty en la zona de Princesa, Madrid.

Este corte se caracteriza por ser pulido, carente de capas y llegar al mentón o un poco por debajo, quedando especialmente bien en los cabellos más finos.

A capas: 5 cortes de pelo

Está claro que, si tienes un pelo más bien lacio, debes hacer algun corte y peinado a capas. Es la mejor manera de que gane volumen y el pelo se vea siempre con mayor estructura. Sea bob, más corto, pixie o como quieras, las capas te favorecerán tanto si lo quieres más corto o bien algo más largo. Siempre debes ir a un centro de belleza para que te puedan hacer tal peinado, no te lo cortes en casa porque a veces será un destrozo.

Power bob

Es un tipo de bob no tan fácil de llevar. La misma experta aconseja que “Su cuidado requiere quizás más atención que otros bob, pero es muy cómodo y fácil de peinar. Entre sus ventajas, que disimula la mandíbula cuadrada”.

Comentan que se combina con un alisado, lo que le dará un aspecto más pulcro, limpio y de bien acabado. “Ya en casa, podemos tratarlo con planchas (aplicar antes protector térmico) más champú, acondicionador y mascarilla, acudiendo al salón aproximadamente cada mes y medio. Al terminar, un poco de serum o producto de styling le aportará más brillo”.

También sin capas, el power bob tiene una forma redondeada y puede lucirse con o sin flequillo, quedando ideal en cabellos finos y lisos, además de rostros con facciones marcadas, angulosos.

Wob

Es otro tipo de bob, que sin duda marca tendencia y se basa en un corto sencillo igualmente ideal para cabellos finos. Nunca debe sobrepasar la altura de los hombros, destacando por unos bucles bien marcados, de aspecto natural y desenfadado, buscando siempre la asimetría.

La experta Adriana Pérez destaca que se trata de un corte femenino y sensual, con raya en medio o al lado. Favorece sobre todo a mujeres de rostro ovalado y alargado que necesitan volumen en los laterales, desde el mentón hasta la barbilla.

“Si bien no debe pasar más allá de los hombros, en la parte de atrás sí admite variaciones hasta el mismo nacimiento del pelo. Además, le sientan bien las balayage, que le aportarán luz, movimiento y personalidad, en concreto tonos caramelo y cálidos”.

Clavicut

Hay diversos tipos. Los expertos destacan entre varios el desfilado. También un tipo de bob que tiene una ventaja sobre todos los demás: ¡es el que mejor sienta! Por otra parte, se trata de una opción perfecta para las mujeres que no terminan de decidirse por un cabello corto, pero tampoco quieren lucir una melena extra larga.

Es el término medio en el que la gran mayoría encuentra su zona de confort. El clavicut desfilado, ligeramente más largo en la parte delantera, será uno de los grandes triunfadores.

Cómo tratar el pelo fino

Si tienes este cabello y no estás satisfecha con él, quizás debas aplicar una serie de pasos para que lo tengas siempre más limpio, brillante y reluciente.

La Dra. María Rogel, dermatóloga experta en tricología, nos da las cinco claves para hacerlo como una auténtica profesional y propuesta por Sephora aconseja diversas acciones.

Lavar el pelo a diario

Si necesitas lavar el pelo a diario, hazlo. “Habrás escuchado que lavarse el pelo a diario es desaconsejable. Sin embargo, hacerlo con un champú suave, con un pH entre 5,5 y 6,5 -parecido al de la piel- es totalmente seguro y recomendable si tenemos cabello graso”, aclara la doctora.

Acondicionador

Aunque el pelo fino es propenso a los nudos y los enredos, por eso es esencial usar acondicionador.

Masajear bien el cuero cabelludo

El masaje no solo te ayudará a limpiar el cuero cabelludo, también estimulará su flujo sanguíneo (lo que incluso puede favorecer el engrosamiento del pelo).

Aclarado con agua tibia

Según la doctora, el agua caliente puede irritar el cuero cabelludo e incentivar la producción de grasa. “Yo aconsejo un aclarado exhaustivo con agua tibia y terminar con agua fría para sellar la fibra capilar”.