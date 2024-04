Los mejores cortes para pelo canoso según los expertos ¡estrás a la última!

La frase de Carolina Herrera en la que decía que no se puede llevar el pelo largo a determinadas edades ha llevado a muchas mujeres a buscar los mejores cortes para pelo canoso. El estilo y esas normas no escritas del buen gusto nos dicen que a determinadas edades el pelo corto queda mejor.

Esto es algo que quizás no quieras cumplir, cada una es libre digan lo que digan de lucir melenaza o pelo corto. Pero en esencia, si lo que quieres es ser fiel a tu estilo propio y te apetece un cambio, te proponemos los mejores cortes de pelo para pelo canoso.

El pelo canoso es tendencia

En este 2024 nos liberamos de las canas, no es que las tapemos es que no tenemos por qué recurrir a un tinte que acaba perjudicando nuestro pelo. Al final, lo que queremos es tener la melena o el cabello más sano posible, algo que no conseguiremos con un cuidado extremo.

No todos los tintes son iguales, ni tampoco los cabellos o las personas. Quien mejor nos puede aconsejar el tinte adecuado es la peluquería. Contar con un buen especialista del cabello es esencial. Siempre será mejor que comprar un tinte en el supermercado, cuyas propiedades no conocemos, como tampoco estamos preparadas para aplicarlo de la misma forma que lo hará un profesional.

La calidad en cuestión de cabello se nota. Ahorrar un euro, puede salirnos caro. Siempre es mejor optar por productos de buena calidad para nuestro cabello para evitar que se deteriore. Las canas no significan envejecimiento, pueden aparecer a cualquier edad, desde los 20 o incluso antes, hasta los 40.

El corte de pelo puede significar un antes y un después, en este cambio que puede acabar siendo la que marque la diferencia. Si estás pensando en cortar por lo sano, quieres empezar una nueva vida y no sabes cómo, no lo dudes, un corte de pelo es esencial que realmente se adapte a ti.

No hay un corte universal, siempre debes adaptarlo perfectamente a ti. Es decir, podrás lograr aquello que necesitas. Un detalle que acabará siendo lo que marque la diferencia. Aunque hayas visto lo bien que le queda el peinado a esa actriz famosa o a la vecina del cuarto, no te quedará igual, cada corte se adapta a la persona que lo lleva.

Estos son los mejores cortes de pelo para pelo canoso

View this post on Instagram A post shared by Erika Magalhães Hair Design (@erikamagalhaeshairdesign)

El pixie es el clásico que en pelo canoso hace magia. Te quitará años o décadas de encima si optas por este corte que puede ser radical. El flequillo es la clave principal de este corte. Si quieres apostar por un look de lo más femenino, no lo dudes, opte por dejarlo largo, de esta manera conseguirás aquello que necesitas. Si por el contrario, apuestas por la comodidad máxima, elimina el flequillo y corta por lo sano.

Es un corte que te ayudará a verte más joven, pero con algunos matices. Opta por llevarlo, siempre con el largo que deseas y usa este corte en caso de tener la cara redonda. Le darás un aspecto de lo más juvenil a un look con canas que no tiene por qué reflejar una edad, sino simplemente un estado de ánimo. Quítate años, pero, sobre todo, apuesta por la comodidad máxima que vas a conseguir de la mano de un corte que año tras año es tendencia.

Un bob con canas puede ser el corte ideal para rubias y morenas. Lo hemos visto en la Reina Letizia que ha optado por un long bob que se ha convertido en tendencia. Sigue resistiéndose al tinte, al igual que su predecesora, la Reina Sofía, no duda en mostrar su pelo blanco. Pero en este caso sobre una base castaña que no esconde y siempre ha mantenido con la máxima naturalidad posible.

Puedes optar por un corte más corto, que se adapte a la clavícula o un poco más largo, dependiendo de tus necesidades. Las opciones son igual de favorecedoras. En esencia estamos ante el corte versátil por excelencia, al igual que el pixie con el flequillo más o menos largo, puedes conseguir un acabado rejuvenecedor.

View this post on Instagram A post shared by @the_bob_haircut

Al final lo que realmente importa es que ganemos en comodidad, pero también que tengamos un corte que se adapte a lo que queremos. Con el bob, ya sea long bob o cut, lo que queremos quizás es poder hacernos una simple coleta, para trabajar mejor o simplemente huir del calor con ese moño que nos saca de más de un apuro.

Lo mejor de los cortes de este tipo es que pueden ayudarte a disimular las canas o a dejarlas a vistas. En ambos casos, evitarás pasar por la peluquería en mucho tiempo para teñírtelo, pero tendrás que ir una vez al mes retocando el corte.