Huye de estos cortes de pelo: te harán parecer más vieja

A veces nos cortamos el cabello de una forma porque es tendencia y resulta que lo estropeamos. Nuestro look entonces es diferente y para peor. Lo mejor es dejarte asesorar por profesionales y no caer en estos cortes de pelo que te harán parecer más vieja.

Algunos simplemente ya no están en boga y otros no favorecen nada. Aunque el estilo personal de cada uno es indiscutible y lo que le queda bien a uno, a otro no.

No son tendencia: huye de estos cortes de pelo

Pelo largo sin casi forma

Aunque están moda los pelos lisos y largos, siempre es mejor realizar un corte a base de capas, puesto que un pelo muy largo y sin forma hace que la cara se vea más alargada e incluso no estiliza la figura.

Al final aunque sea muy bonito, la melena no luce nada. Lo ideal es cortarlo un poco, dejar flequillo y estas capas que hemos avanzado para que nos quede mejor.

Determinados cortos y cardados cuando se es muy joven

No es necesario sumar años antes de tiempo. hay algunos cortos y con cardados, o bien rizos que no favorecen nada en caras juveniles. Suelen ser peinados para gente mucho más mayor y estamos entonces gastando parte de nuestra vida con ello.

Mulet desestructurado según edad: cortes de pelo

No hay edad para los cortes de pelo, una puede hacer el que desee. Ahora bien, hay algunos cortes que pueden ser considerados arriesgados y atrevidos. Si no es tu estilo, entonces quizás ves a por algo más clásico. Es el caso del mulet o de determinados pixies, debes tener cuidado con ello. No todo van a ser tendencias.

Cabellos muy oscuros

Hablamos de cortes y también de colores. Hay algunos que siempre son tendencia cada temporada, como las mechas algo más claras o avellana, porque dan esa luz en nuestra cara que tanto nos pueden favorecer.

Sin embargo, hay colores de cabello algo más oscuros como el negro que no siempre sientan bien, en especial en caras muy blancas, o con facciones muy marcadas, arrugas y más.

Peinados hacia atrás

Según cumplimos años, hay determinadas zonas de nuestra cara que no queremos que sean tan visibles. Los peinados muy hacia atrás nos suman años y de paso pueden dejar entrever arrugas no conocidas por otros cuando nos ven.

Raya en medio con pelo muy liso y lacio

Si te pasa esto, puedes entonces hacerte flequillo o bien cortar capas, es un tipo de corte y peinado que no favorece a casi nadie.

Flequillos muy cortos y pelo largo: cortes de pelo

Ya hemos dicho que ante un cabello algo largo y lacio, mejor hacer un flequillo para dar algo de vida y romper esta estructura tan larga. Pero no te pases porque los flequillos cortos tampoco favorecen y sí pueden sumarte más años.

Flequillos extralargos que no dejan ver tus ojos ni rostro

Otra cosa es contar con flequillos tan largos que quedan descuidados, cuando crecen a veces pasa que se quedan ahí algo extraños, tapan los ojos y el rostro. Y si lo tienes más bien pequeño y con cara dulce, debes dejar que ésta se vea, pues entonces ofrecemos una imagen bien distinta a la nuestra y no nos favorece nada.

Cuando esto pasas y queremos que el flequillo entonces crezca, lo podemos dejar hacia un lado, en forma de cortina… así te verás mejor y tus ojos y expresiones también serán visibles, no olvides que una mirada siempre es muy importante y dice mucho de nosotros.

Consejos con los cortes de pelo

Siempre de la mano de profesionales

Como hemos apuntado anteriormente, debes contar con el asesoramiento y consejo de los profesionales del centro. Nos debemos poner en sus manos y si algo no favorece seguro que nos lo van a decir para sacar lo mejor de nosotros mismos.

Con los mejores productos: cortes de pelo

Para realizar un corte de pelo siempre de calidad, hay que usar los mejores productos y luego cuidarlo también con ellos para gozar y lucir una melena siempre perfecta.

Cambia de look

Si estás harta de tu pelo de siempre, es el momento de cambiar de look. Puedes entonces cortarlo pero siempre teniendo en cuenta tus gustos, preferencias y el tamaño del rostro, poque no todas somos iguales, ni tenemos el mismo color de tez y para cada una va un corte que puede ser distinto.

No siempre lo que está de moda nos queda bien

Debes pensar que como cada una somos distintas no todo nos va quedar bien. El pixie, el bob, el mulet están en boga, pero no sientan bien a todos los rostros. Son cortes atrevidos y algo complicados de llevar.

Fuera de lo clásico

A la vez, si llevas un estilo de pelo algo más clásico, hay que replantearse un corte distinto. No es complicado y ganarás en estilo y belleza.