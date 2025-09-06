Adiós a pedir comida a domicilio: el plato preparado de Lidl que sabe a restaurante de lujo y cuesta menos de 3 euros

Seguro que más de una vez has llegado a casa después de un día largo, sin ganas de cocinar y con el móvil en la mano ya abriendo la app de comida a domicilio. Y entonces piensas que lo que al principio parece una solución rápida, termina saliendo caro si tienes en cuenta lo que te cuesta que te lleven la comida a casa. Al final acabas pagando casi como si te hubieras ido a comer fuera. Por suerte los supermercados ya hace tiempo que nos ayudan a evitar esto y es el caso de Lidl que tiene el mejor plato preparado de todos, en varis versiones y por menos de 3 euros.

De hecho, Lidl tiene una propuesta que resulta muy tentadora: sus platos preparados Chef Select, que cuestan 2,99 euros y, lo sorprendente, es que saben mucho mejor de lo que esperarías en algo tan práctico. No hablamos de esas opciones sin gracia que a veces se encuentran en los lineales de los supermercados, sino de recetas que recuerdan a lo que pedirías en un restaurante de confianza. Lo mejor es que se trata de un abanico de sabores pensados para no aburrirse nunca: desde pasta al estilo italiano hasta un risotto cremoso o un pollo con una nota mexicana. Todo en envases cómodos que sólo requieren unos minutos en el microondas. Así, en lo que tarda la app de reparto en encontrar un repartidor disponible, tú ya tienes la cena lista en casa.

El plato preparado de Lidl que sabe a restaurante de lujo

La gran baza de estos platos es la variedad. Lidl no se ha quedado en lo típico, sino que ha diseñado un catálogo que permite viajar con cada envase. Hay cinco opciones: macarrones a la boloñesa, macarrones arrabbiata, farfalle de espinacas y queso, risotto de pollo Mediterráneo y pollo chili estilo mexicano. Cada una con su personalidad, adaptada a distintos gustos y momentos del día. Y lo cierto es que sorprende que un producto tan económico logre acercarse tanto al sabor casero.

Macarrones a la boloñesa

La boloñesa es ese plato que nunca falla. En la versión de Lidl los macarrones vienen acompañados de una salsa espesa, con tomate y carne picada bien integrada. Es contundente y reconfortante, de esos platos que llenan y recuerdan a la comida de siempre. Lo mejor es que, aunque venga envasado, no pierde la textura ni el sabor auténtico. Para quienes buscan una comida rápida sin renunciar a lo clásico, esta opción es un acierto seguro.

Macarrones arrabbiata

Si te gusta arriesgar un poco más, los arrabbiata son la elección perfecta. La salsa de tomate se enriquece con guindilla, dando ese punto picante que alegra el plato. No llega a ser excesivo, pero sí lo suficiente como para diferenciarlo de la pasta habitual. Con un poco de parmesano recién rallado, se convierte en una cena improvisada que nada tiene que envidiar a la de un restaurante italiano de barrio.

Farfalle de espinacas y queso

En contraste, los farfalle de espinacas y queso apuestan por una combinación mucho más suave. La salsa es ligera, con un punto cremoso que acompaña sin empalagar. Es la opción ideal para una comida de mediodía cuando no quieres algo demasiado pesado. Además, incorpora verdura de manera natural, algo que siempre se agradece en un plato rápido. Se nota que Lidl ha pensado en quienes buscan algo equilibrado sin renunciar al sabor.

Risotto de pollo Mediterráneo

Preparar un buen risotto en casa requiere paciencia, remover constantemente y cuidar el punto del arroz. Con este envase, en cambio, basta con unos minutos para tener un resultado más que digno. El arroz queda cremoso, acompañado de pollo y verduras al estilo mediterráneo. Es un plato que sorprende porque se aleja de la pasta habitual y aporta una alternativa distinta, perfecta para quienes quieren variar sin complicarse.

Pollo chili estilo mexicano

El broche de oro lo pone el pollo chili. Esta receta con influencia mexicana combina pollo con especias y un punto picante muy equilibrado. No es un picante que queme, sino ese toque que abre el apetito y deja ganas de repetir. Es, quizá, el plato más atrevido de la gama y el que más se aleja de lo que solemos encontrar en un supermercado. Ideal para darle un aire distinto a la cena sin tener que recurrir al delivery.

Y por último o en definitiva, si hay algo que convierte a estos platos en un auténtico descubrimiento es el precio. 2,99 euros por una comida completa resulta casi increíble en los tiempos que corren, cuando incluso los menús rápidos superan los diez o doce euros. En ese sentido, Lidl se coloca como una alternativa muy competitiva frente a pedir comida a domicilio. Y no sólo por lo económico: también por la rapidez, porque mientras el pedido tarda en llegar, tú ya tienes el plato en la mesa y porque además puedes elegir entre cuatro platos distintos, con los mejores sabores internacionales.