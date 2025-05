Adiós al olor a basura: la solución definitiva está en Lidl y cuesta menos de 50 euros

Tener una cocina ordenada, limpia y libre de malos olores no debería ser un lujo reservado a quienes se gastan un dineral en reformas o electrodomésticos de alta gama. A veces, la solución está en los pequeños detalles. ¿Y si te dijera que por menos de 50 euros puedes decirle adiós al clásico cubo de basura que invade tu cocina con olores desagradables? Pues sí, y está en Lidl.

Muchas veces nos resignamos al típico cubo de basura de plástico, ese que solemos tener en un rincón y que, por mucho que limpiemos, termina impregnando el ambiente. Pero lo cierto es que hay alternativas prácticas, asequibles y muy eficaces que pueden marcar la diferencia. Lidl ha lanzado un cubo de basura extraíble, pensado para integrarse dentro de los muebles de cocina, que no solo es discreto y funcional, sino que también ayuda a evitar los olores. Además, no hablamos de un simple recipiente con tapa. Este sistema está diseñado con materiales resistentes, guías con rodamientos de bolas y varias cubetas interiores que permiten una separación cómoda de residuos. Todo por un precio de sólo 49,99 euros. Y lo mejor es que no necesitas ser un manitas para instalarlo: se adapta fácilmente a la mayoría de muebles bajos.

Adiós al olor a basura con la solución de Lidl

El cubo de basura extraíble de Lidl está pensado para quienes hacen de la cocina un uso constante y extenuado. Es decir, que si cocinas todos los días, reciclas, limpias y convives, necesitas esta solución de Lidl para no manchar de más y evitar de paso, el olor a basura.

Su estructura de acero con recubrimiento de polvo garantiza una base estable, que no se tambalea ni se deteriora con el uso diario. La tapa superior ayuda a contener los olores dentro del armario, una diferencia que se nota desde el primer día.

Gracias a sus guías metálicas con rodamientos de bolas, se desliza suavemente hacia fuera y hacia dentro, sin atascos ni tirones. Este detalle, que puede parecer menor, es clave para usarlo con comodidad incluso cuando llevamos las manos ocupadas o cuando lo usamos varias veces al día. Además, tiene varias opciones de montaje (a la izquierda, a la derecha o en el centro del mueble), lo que permite adaptarlo a la distribución concreta de tu cocina.

Separación de residuos sin complicaciones

Por otro lado, uno de los puntos fuertes de este cubo es que incluye varias cubetas extraíbles con asa, lo que facilita muchísimo la separación de residuos. Según el modelo (Lidl ofrece dos versiones), puedes elegir entre:

Dos cubos de 20 litros cada uno (capacidad total de 40 litros) , ideal para quienes separan solo basura orgánica y reciclaje.

, ideal para quienes separan solo basura orgánica y reciclaje. Tres cubos: uno de 20 litros y dos de 9 litros (capacidad total de 38 litros), perfecto si además quieres separar plásticos, papel y orgánica sin complicarte.

En ambos casos, las cubetas se pueden sacar fácilmente para vaciarlas o limpiarlas, lo que evita que se acumulen restos en el fondo y se generen olores. Y sí, caben perfectamente las bolsas estándar de basura del supermercado.

Perfecto para muebles a partir de 40 cm

El sistema está diseñado para instalarse en muebles bajos a partir de 40 cm de ancho, lo cual es bastante común en cocinas estándar. Las medidas son: 34 cm de ancho x 41,8 cm de alto x 48 cm de fondo, por lo que cabe perfectamente en la mayoría de armarios bajo fregadero.

El montaje es sencillo y viene todo lo necesario para hacerlo tú mismo, aunque si no te apañas, cualquier manitas en casa lo deja instalado en media hora. Una vez montado, el cubo se desliza con suavidad y se esconde completamente cuando cierras la puerta del mueble. Y lo más importante: con la puerta cerrada, los olores no tienen por dónde salir.

Un aliado silencioso y discreto en tu cocina

A nivel estético, este cubo extraíble pasa completamente desapercibido. Al quedar escondido dentro del armario, no rompe la armonía visual de la cocina ni ocupa espacio. Además, el acabado en negro y gris antracita le da un toque moderno y limpio, mucho más agradable que los cubos de plástico tradicionales.

Y si vives con niños o mascotas, esta solución es mucho más segura: al estar dentro de un armario cerrado, se evita el acceso accidental o los vuelcos. Todo son ventajas, y por un precio que realmente sorprende: 49,99 euros en tiendas Lidl y también disponible online.

¿Merece la pena?

Después de probar muchas soluciones caseras para evitar el olor a basura (desde bicarbonato hasta ambientadores), está claro que lo más eficaz es atajar el problema desde su origen: contener la basura dentro de un sistema cerrado, con tapa y separación. Este cubo no solo lo consigue, sino que además te ayuda a reciclar mejor y mantener tu cocina más organizada.

En definitiva, por un precio de sólo 49,99 euros, Lidl ha conseguido ofrecer una solución muy práctica, de calidad y adaptable a casi cualquier cocina. Si estás buscando una forma sencilla de eliminar el olor a basura y de paso mejorar la higiene en casa, este producto es una apuesta segura.