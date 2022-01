El pasado 31 de diciembre los terrenos de la Zona Franca dejaron de pertenecer de manera oficial al fabricante automovilístico Nissan. La caída de los ensamblajes en la factoría ante la falta de adjudicaciones potentes provocó que el gigante japonés decidiera dejar Barcelona en mayo de 2020, que cierre su último año de producción en 27.000 unidades, según han confirmado fuentes de solvencia a este diario. Una situación que ha agudizado la crisis que vive el sector de la automoción en Cataluña hasta provocar una sangría de cierres de empresas y reajustes de empleo.

«Nissan va a cerrar su último año de producción en España cerca de las 27.000 unidades, este es un número muy bajo en comparación con el resto de factorías del fabricante y representa entre un 2% y un 3% de los ensamblajes que realiza a nivel mundial», cifran las citadas fuentes. Una caída de la producción que no se debe al impacto de la crisis de los semiconductores si no a los bajos niveles que venía acumulando la factoría catalana ante la falta de adjudicaciones.

Nissan Barcelona ha sido de las pocas factorías en España que no se ha visto obligada a aplicar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por causas productivas y organizativas para hacer frente a la falta de suministro de piezas. «Las líneas han seguido ensamblando vehículos con normalidad, a excepción de dos semanas antes de verano, porque los coches que no salieran de la Zona Franca en 2021 no se iban a poder entregar y ya había muchos pedidos firmados», explican.

En concreto, Nissan produjo en España 25.494 unidades hasta noviembre, lo que se traduce en un aumento del 77,5% en comparación con los 14.362 vehículos ensamblados en 2020. Un año en el que la fábrica no alcanzó ni las 15.000 unidades debido a los parones en las líneas de producción tras el anuncio del cierre de la factoría catalana y los efectos derivados de la crisis del coronavirus.

Proceso de reindustrialización

El ‘hub’ de descarbonización liderado por QEV Technologies y Btech ha anunciado que está ultimando los detalles con la mesa de reindustrialización para el traspaso de las tres plantas de Nissan en Barcelona, tras la retirada del proceso de la constructora china de automóviles GWM. El proyecto prevé aprovechar el conjunto de las plantas, dar continuidad a toda la plantilla y convertir a España en «referente» de la movilidad sostenible.

El ‘hub’ se ha mostrado positivo con los últimos avances y ha agradecido la confianza y el aval de las instituciones y sindicatos para poder llegar a un acuerdo, que se prevé que se haga oficial en enero, con tal de reactivar la actividad de las plantas a lo largo de 2022. La puesta en marcha del proyecto supondrá, según el ‘hub’, un cambio favorable para el conjunto de la automoción en España por la creación de un ecosistema de innovación en electromovilidad que «atraerá inversiones de calado» y transformará la movilidad en materia sostenible.