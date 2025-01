Adiós a la marca de ropa más famosa de tu infancia: cierra sus tiendas

Benetton, el gigante italiano que revolucionó la moda con su mensaje de inclusión y color, enfrenta una de las mayores crisis de su historia. La marca, que marcó la infancia y juventud de generaciones, anuncia el cierre de cientos de tiendas en todo el mundo, incluyendo España, donde dejó una huella imborrable.

Desde su creación en 1965 en Treviso, Italia, Benetton se consolidó como mucho más que una marca de ropa. Sus coloridas prendas y campañas publicitarias rompieron esquemas y la convirtieron en un ícono global. Con un lema que trascendía fronteras, «United Colors of Benetton», la firma no sólo celebraba la diversidad, sino que también impulsaba causas sociales a través de la moda. Sin embargo, la realidad actual es bien distinta. La marca enfrenta un proceso de reestructuración global que implica recortes drásticos, despidos masivos y el cierre de tiendas que marcaron generaciones. En España ya ha anunciado el cierre de algunas de sus tiendas físicas, de modo que es importante conocer cuál es la situación a partir de ahora de la firma en nuestro país, además de saber qué va a pasar con los trabajadores que se quedan sin trabajo.

Benetton, un antes y un después en la moda

Benetton no fue una marca cualquiera. En los años 80 y 90, logró posicionarse como un referente de moda accesible, juvenil y colorida. Sus tiendas, presentes en prácticamente todas las grandes ciudades, eran un lugar donde encontrar prendas para toda la familia. Pero más allá de la ropa, su impacto cultural fue significativo gracias a campañas publicitarias que abordaron temas como el racismo, el VIH y las guerras. Estas campañas, dirigidas por el icónico fotógrafo Oliviero Toscani, generaron tanto admiración como controversia, pero lograron que la marca estuviera siempre en boca de todos.

Su éxito no se limitó a la moda. Benetton representaba una forma de vida, una actitud abierta al cambio y a la inclusión. Era un símbolo del Made in Italy que destacaba por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación. Sin embargo, estos pilares no fueron suficientes para sostener su relevancia en un mercado que cambió radicalmente con la llegada de la moda rápida.

La caída de un gigante

El nuevo milenio trajo desafíos que Benetton no supo afrontar. Mientras competidores como Inditex, H&M o Primark crecían gracias a su capacidad de adaptarse rápidamente a las tendencias y ofrecer precios más bajos, Benetton se quedó rezagada. Su modelo de negocio, basado en la calidad y la sostenibilidad, chocaba con las demandas de un consumidor que priorizaba la inmediatez y el bajo coste.

El cierre de tiendas Benetton en España

A lo largo de los años, las pérdidas financieras comenzaron a acumularse. Según los últimos informes, en 2023 la marca registró pérdidas netas de 235 millones de euros, frente a los 81 millones del año anterior. Además, su deuda alcanzó los 460 millones de euros, lo que llevó a la compañía a incumplir compromisos financieros con sus acreedores. Este escenario obligó a la marca a poner en marcha un plan de reestructuración que contempla el cierre de 419 tiendas en todo el mundo para 2025, de las cuales 31 están en España.

Las franquicias: de aliado a enemigo

Uno de los mayores problemas de Benetton ha sido su modelo de franquicias, que en su momento impulsó su expansión global. Sin embargo, la falta de control sobre estas operaciones terminó siendo su talón de Aquiles. En mercados clave como el sur de Italia, las deudas acumuladas por los franquiciados superan los 30 millones de euros, una cifra que refleja la gravedad de la situación.

Esta crisis también ha generado tensiones internas en la compañía. Luciano Benetton, fundador de la marca, dejó la empresa acusando a la dirección de mala gestión. En una entrevista reciente, declaró sentirse traicionado y cuestionó las decisiones que llevaron a la empresa a esta situación.

En España, las franquicias también han sufrido las consecuencias de esta mala gestión. Muchas de las tiendas que cerrarán están ubicadas en pequeñas localidades, donde la marca ya no es competitiva frente a otros actores del mercado. El cierre de estas tiendas y la presentación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) afectarán al 24% de la plantilla en nuestro país, dejando a 169 trabajadores sin empleo.

El impacto en España: el adiós a un símbolo de los 80 y 90

En nuestro país, Benetton fue una marca emblemática durante décadas. Desde los años 80, sus tiendas eran un referente de moda para familias y jóvenes. Sin embargo, con el tiempo, su presencia fue perdiendo fuerza frente a competidores más dinámicos.

El cierre de 31 tiendas en España no sólo supone un golpe para la marca, sino también para el sector textil en general. Los sindicatos han expresado su preocupación por el impacto de esta medida, especialmente en ciudades pequeñas donde la desaparición de Benetton dejará un vacío difícil de llenar. A pesar de ello, la empresa asegura que esta reestructuración es necesaria para garantizar su supervivencia.

Reestructuración global: ¿una luz al final del túnel?

Bajo la dirección de Claudio Sforza, Benetton busca reinventarse una vez más. El plan incluye medidas como la reducción de costos, el cierre de fábricas en Europa y la optimización de su catálogo de productos. Además, se enfocará en líneas de ropa más reconocibles para su clientela, eliminando duplicidades con su otra marca, Sisley.

La familia Benetton, a través de su holding Edizione, ha asumido un papel activo en este proceso. Con inversiones en sectores como telecomunicaciones, finanzas y autopistas, Edizione busca proporcionar el respaldo financiero necesario para que la marca supere esta crisis.

¿Un adiós definitivo?

El cierre de tiendas de Benetton representa el fin de una era para muchos. La marca, que fue un símbolo de creatividad e inclusión, enfrenta ahora el desafío de adaptarse a un mercado que ya no es el mismo. Aunque su futuro es incierto, su legado en el mundo de la moda y la publicidad sigue siendo innegable.

Para quienes crecieron vistiendo sus coloridas prendas, este es un momento agridulce. Aunque las tiendas físicas puedan desaparecer, queda la esperanza de que Benetton logre reinventarse y encuentre un nuevo camino para conectar con las generaciones actuales y futuras. Su historia es una lección sobre la importancia de adaptarse al cambio y la resiliencia en tiempos difíciles.