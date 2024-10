Adiós a las llamadas de SPAM: se confirma el cambio más esperado

Una nueva orden ministerial contempla importantes medidas para combatir las estafas telefónicas en España. Una de las disposiciones más destacadas es la prohibición de realizar llamadas comerciales desde números de teléfono móvil. Con esta regulación, las ofertas comerciales se canalizarán exclusivamente a números reconocibles, como aquellos que comienzan con 800 o 900, permitiendo a los ciudadanos identificar de inmediato las comunicaciones comerciales. Además, el plan busca bloquear SMS que no tengan un origen verificado, con el objetivo de prevenir la suplantación de identidad y estafas que emplean mensajes fraudulentos haciéndose pasar por empresas o administraciones públicas.

También se contempla el bloqueo de llamadas que, aunque utilizan un número nacional, provienen del extranjero, aumentando así la seguridad de los ciudadanos. El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, enfatizó el compromiso del Gobierno de erradicar estas prácticas engañosas, asegurando que los ciudadanos no sufrirán más por correos electrónicos o llamadas internacionales de estafadores. López destacó que una de cada tres consultas al Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) se relaciona con fraudes a través de SMS, llamadas telefónicas y correos electrónicos, lo que subraya la importancia de estas nuevas medidas.

Fin a las llamadas de SPAM

Las llamadas y mensajes no deseados, incluyendo el SPAM en SMS y WhatsApp, son una constante en nuestra vida diaria. Ante este problema, el Gobierno de España ha decidido tomar medidas para erradicar estas prácticas engañosas. A través de un nuevo plan, el objetivo es bloquear los números sospechosos y mitigar el impacto de las estafas telefónicas.

En 2023, se implementó una reforma en la Ley de Telecomunicaciones que otorgaba a los ciudadanos el derecho a no recibir comunicaciones comerciales sin su consentimiento previo. Sin embargo, a pesar de esta normativa, muchas empresas han encontrado formas de eludirla, como el consentimiento tácito en los contratos, lo que ha llevado a un aumento en la frecuencia de estas llamadas y mensajes.

Las nuevas medidas incluyen la prohibición de realizar llamadas comerciales desde números de móvil. Esto permitirá a los usuarios identificar de inmediato si una llamada es potencialmente fraudulenta. Además, se implementará el bloqueo de llamadas y SMS que, aunque tengan numeración nacional, se originen en el extranjero. Este enfoque busca reducir las estafas internacionales que afectan a muchos ciudadanos.

Otra de las iniciativas es el bloqueo de llamadas provenientes de números no asignados, una estrategia que promete eliminar aún más los intentos de fraude. Asimismo, se establecerá una base de datos gestionada por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), la cual incluirá a los usuarios que envían mensajes alfanuméricos. Esto permitirá bloquear cualquier comunicación que provenga de entidades que no estén registradas en esta lista.

Óscar López subrayó la gravedad del problema, mencionando que una de cada tres consultas atendidas por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) se relaciona con fraudes a través de llamadas y mensajes. Estas nuevas medidas son un intento por parte del Gobierno de frenar el creciente problema de las estafas telefónicas, que a menudo se presentan haciéndose pasar por entidades legítimas como bancos o administraciones públicas.

A pesar de la importancia de estas iniciativas, aún queda por definir el calendario de implementación y las acciones concretas que llevarán a cabo los operadores móviles. En este contexto, la ciudadanía se muestra expectante, esperando que las medidas prometidas finalmente logren reducir la cantidad de comunicaciones comerciales no deseadas que reciben.

Además, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) aconseja a los usuarios prestar mucha atención al completar formularios online, asegurándose de no otorgar su consentimiento para recibir llamadas no deseadas. La OCU también recomienda verificar la identidad del emisor durante las llamadas y no dudar en revocar cualquier autorización si se siente incómodo con la comunicación.

En resumen, la iniciativa del Gobierno para controlar el SPAM telefónico y las estafas busca ofrecer mayor protección a los ciudadanos. Aunque los ciberdelincuentes siempre intentan encontrar nuevas formas de engañar, el compromiso es muy claro: erradicar este tipo de fraudes y garantizar que los usuarios no se conviertan en víctimas de engaños telefónicos.

El ministro @oscarlopeztwit anuncia en @Congreso_Es medidas contra las estafas telefónicas: – Bloqueo de llamadas de números no atribuidos

– Bloqueo de comunicaciones de números nacionales pero origen internacional

– Prohibición de numeración móvil para llamadas comerciales pic.twitter.com/syNBi759n9 — Ministerio Transformación Digital Función Pública (@mintradigital) October 16, 2024

«Estas estafas son muy relevantes, ya que hacen disminuir la confianza de la ciudadanía en la fiabilidad y seguridad del contenido transmitido a través de las comunicaciones electrónicas, perjudicando a aquellas empresas y organismos que hacen uso de llamadas y mensajes de texto legítimamente y, además, causan importantes daños financieros y económicos a todos los sectores de la sociedad, incluidos los consumidores, las empresas y los organismos públicos», detalla el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de un comunicado.