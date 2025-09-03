Adiós al IMSERSO: la alternativa más barata que casi ningún jubilado conoce

Durante décadas, el programa de viajes del IMSERSO ha sido la referencia para miles de jubilados en España que buscaban vacaciones asequibles. Sin embargo, este año una iniciativa privada amenaza con restarle protagonismo. Esta empresa se ha adelantado al organismo público y ya comercializa su propia oferta para mayores de 55 años, con precios incluso más competitivos.

Mientras que el IMSERSO aún no ha iniciado sus ventas oficiales, este proyecto ha lanzado paquetes vacacionales con precios que arrancan en apenas 165 euros por persona, en hoteles de 3 y 4 estrellas de destinos tan populares como Benidorm, Almería, Huelva o Tarragona. En Benidorm, por ejemplo, se puede reservar ya en el Hotel Rosamar a ese precio reducido.

Además, la compañía ha diseñado circuitos culturales y escapadas nacionales, así como grandes viajes internacionales con tarifas desde 1.195 euros, que incluyen destinos exóticos como Egipto, Turquía, India o Sri Lanka. Todo ello, sin las restricciones que suelen acompañar al programa público

El plan forma parte de la estrategia de Mundiplan, la empresa detrás de esta inciativa, tras integrarse a W2M (World2Meet, del Grupo Iberostar). La compañía ha decidido rescatar Mundicolor, que gestionará los viajes del IMSERSO para Canarias y Baleares, mientras que Mundiplan comercializará estas ofertas privadas dirigidas al público sénior.

En total, Mundicolor se encargará de 228.142 plazas oficiales del IMSERSO, pero la gran novedad es que su marca ofrece a los jubilados una alternativa privada y más flexible.

Tal y como ha explicado el director general de Mundiplan, Jacob Fernández, el objetivo es «dar a los mayores de 55 años nuevas opciones, con más calidad y variedad de servicios». Próximamente, incluso se incorporarán cruceros a la programación.

Competencia entre empresas

Con esta jugada, Mundiplan quiere ganar terreno a Ávoris, la otra gran adjudicataria del IMSERSO, y posicionarse como la gran alternativa para quienes no desean esperar meses para reservar sus vacaciones. Por el momento, Mundiplan quiere demostrar que existen opciones más económicas que el propio IMSERSO para los mayores, así como más posibilidad de elección para el destino de los viajes.