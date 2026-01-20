Adiós a las hipotecas: la casa prefabricada sostenible que puedes tener en tres meses desde 65.000 euros

En los últimos años, el acceso a la vivienda se ha convertido en un verdadero desafío, especialmente para los más jóvenes. En este contexto, las viviendas prefabricadas se han convertido en una alternativa cada vez más demandada por su calidad, diseño atractivo y precio asequible. Se adaptan perfectamente a todas las necesidades y estilos de vida.

Una de las principales ventajas que ofrecen estas viviendas es la eficiencia energética. El alto nivel de aislamiento de los materiales de construcción ayuda a mantener una temperatura estable en el interior, tanto en verano como en invierno. Asimismo, al ser un sistema industrializado, el montaje sobre el terreno es muchísimo más rápido que en la construcción tradicional, en un plazo aproximado de tres a cuatro meses. Muchas empresas trabajan con fuentes certificadas, lo que ayuda a minimizar el impacto ambiental.

La casa prefabricada que puedes adquirir por 65.000 €

«La casa prefabricada modelo Sevilla es la opción perfecta para quienes buscan una vivienda eficiente, asequible y lista para entrar a vivir en tiempo récord. Con un diseño low cost optimizado, este modelo de 55 m² ofrece un espacio bien distribuido que maximiza la comodidad sin renunciar a la calidad».

El modelo Sevilla de Basic Home es una alternativa económica y eficiente para quienes quieren olvidarse de las hipotecas y buscan una vivienda que ofrezca comodidad y funcionalidad a partes iguales. La distribución abierta favorece el paso de la luz natural y ofrece un salón-comedor con cocina integrada, una habitación principal privada y un baño completo.

En cuanto al tiempo de entrega, éste depende de diferentes factores, como el diseño y el tamaño, aunque, en líneas generales, el montaje se puede completar en tres o cuatro meses. Las casas prefabricadas también destacan por la eficiencia energética y la sostenibilidad. El proceso de fabricación reduce la huella de carbono y las viviendas ofrecen un gran confort a nivel térmico y acústico gracias al aislamiento. Asimismo, existe la posibilidad de integrar placas solares.

El proceso de construcción se desarrolla en varias fases. En primer lugar, se realiza el diseño y planificación. A continuación, los módulos o paneles se fabrican en un taller y, una vez listos, los módulos se transportan al terreno. El siguiente paso consiste en el montaje y los acabados finales, garantizando que la vivienda cumpla con los estándares de calidad.

«En 2023 se calcula que se levantaron 84.000 viviendas, por las 100.000 de 2024. De ellas 2.000 eran industrializadas. Eso supone un crecimiento de más de un 5% anual», aprecia el arquitecto director del Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0, Ignasi Pérez, según recoge El Periódico.

Y añade: «Es verdad que supone un cambio radical, un cambio de paradigma, pero es que el sector de la construcción es el más primitivo que existe; los sumerios ya utilizaban ladrillos para construir».

Requisitos legales

Las casas prefabricadas están reguladas por la Ley Orgánica de Ordenación de Edificios (LOE) y el Código Técnico de la Edificación (CTE), entre otras normas locales y autonómicas.

El Código Técnico de la Edificación (CTE), Real Decreto 314/2006, establece que todas las edificaciones, incluidas las modulares o prefabricadas, deben cumplir con una serie de requisitos básicos: según el DB-SI (Seguridad en caso de incendio), Artículo 2, «los edificios deberán cumplir las condiciones de resistencia al fuego, evacuación y protección de ocupantes y bienes materiales, sean edificaciones tradicionales o modulares»; el DB-HE (Ahorro de energía), Artículo 3, indica que “se establecerán medidas para limitar la demanda energética y optimizar el consumo de energía mediante aislamiento, cerramientos y eficiencia de instalaciones»; y el DB-HS (Salubridad), Artículo 4, establece que “se garantizará el suministro de agua, evacuación de aguas residuales y ventilación adecuada en todas las viviendas”.

Para la instalación de una vivienda prefabricada, el primer paso es disponer de un terreno adecuado, considerando tanto el coste de la vivienda como los estudios, trabajos de preparación del terreno y los impuestos asociados. A continuación, se debe garantizar que la vivienda cumple con todos los requisitos normativos y urbanísticos, evitando cualquier incumplimiento legal.

Posteriormente, es necesario contar con un proyecto técnico de obra, que servirá para obtener la licencia de obra. Una vez ejecutado el proyecto, se deben obtener la licencia de primera ocupación y, en su caso, la cédula de habitabilidad.

Entre los permisos y trámites imprescindibles se encuentra la licencia urbanística o de obra, que requiere un proyecto técnico visado por un colegio de arquitectos y que cumpla con los requisitos de seguridad y habitabilidad. También es obligatorio abonar los impuestos correspondientes, como el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras o el IVA, que para la autopromoción es del 10%, y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

Una vez finalizada la construcción de la casa prefabricada, es necesario solicitar la cédula de habitabilidad y la licencia de primera ocupación. Asimismo, aunque no es obligatorio, se recomienda inscribir la casa prefabricada en el Registro de la Propiedad.