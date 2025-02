Adiós a esta conocida marca de ropa: acaba de cerrar 200 tiendas y se despide para siempre

La industria de la moda se encuentra en una etapa de transformación, impulsada por varios factores que están reconfigurando la manera en que las marcas operan, se expanden y sobreviven. La crisis económica global, la digitalización y las nuevas tendencias están llevando a muchas empresas emblemáticas a una situación de incertidumbre. Un claro ejemplo de ello es Forever 21, una marca de ropa que en su mejor momento fue un referente de la moda juvenil accesible y que, sin embargo, está atravesando una de las etapas más difíciles de su historia.

En un contexto de constante cambio, la marca estadounidense se ha visto obligada a tomar decisiones drásticas, como el cierre de más de 200 de sus tiendas alrededor del mundo. Desde su aparición en el mercado, Forever 21 alcanzó rápidamente la popularidad gracias a sus precios bajos y a una propuesta de moda y juvenil. Sin embargo, la competencia, el auge del comercio electrónico y las dificultades internas han colocado a la marca en una situación financiera complicada. La noticia de que la compañía se declara en quiebra nuevamente y prepara el cierre de varias tiendas ha sacudido la industria de la moda.

El auge y caída de la marca de ropa Forever 21

Forever 21 nació en 1984 en Los Ángeles por los inmigrantes surcoreanos Do Won Chang y su esposa Sin Sooc Chang. Su concepto de moda asequible y en tendencia para un público joven rápidamente caló en el mercado estadounidense, lo que permitió que la marca se expandiera a gran velocidad. En pocos años, la compañía pasó de ser una tienda local a convertirse en un gigante internacional, con tiendas en todo el mundo y una cadena de producción capaz de abastecer a cientos de miles de consumidores.

La fórmula de Forever 21 consistía en ofrecer ropa a precios extremadamente competitivos, lo que atraía especialmente a los adolescentes y jóvenes adultos. Sin embargo, esta expansión acelerada también trajo consigo una serie de problemas. En 2019, la marca se vio obligada a declararse en quiebra debido a un exceso de deuda acumulada y una expansión desmesurada que no se pudo sostener en el tiempo. A pesar de que la marca fue rescatada en 2020 por un grupo de inversores liderado por Simon Property y Brookfield, los problemas financieros no cesaron.

El panorama cambió drásticamente en los últimos años con la llegada de nuevas competidoras que capitalizaron la tendencia del comercio electrónico y la moda rápida, como Shein. El e-commerce se convirtió en una amenaza aún mayor para las tiendas físicas, y las marcas tradicionales como Forever 21 comenzaron a perder terreno. La adaptación a los cambios tecnológicos y la modificación de los hábitos de compra fueron factores que la marca no pudo gestionar a tiempo, lo que llevó a que la situación económica se volviera insostenible.

Cierre de 200 tiendas

En este contexto, Forever 21 anunció su decisión de cerrar al menos 200 de sus tiendas, una medida que afecta tanto a su red nacional en Estados Unidos como a sus operaciones internacionales. En total, la marca de ropa cuenta actualmente con alrededor de 350 tiendas, lo que refleja una caída significativa respecto a su máximo histórico de 500 establecimientos en lEstados Unidos y 800 en todo el mundo.

Si bien algunos analistas consideran que esta estrategia es necesaria para reducir costes y optimizar la red de distribución, el cierre de tiendas implica también el despido de miles de empleados, lo que aumenta la preocupación sobre el impacto social y económico que esta decisión podría tener.

El cierre de las tiendas de Forever 21 en España, que ya ocurrió en 2021, es sólo uno de los muchos movimientos que la marca ha hecho para reducir su presencia física en varios mercados internacionales. La empresa ha decidido enfocarse en los mercados donde todavía conserva una base sólida de consumidores, como Asia y América Latina, aunque el panorama parece incierto para la marca.

Entrada en quiebra

Como parte de su reestructuración financiera, Forever 21 se prepara para su segunda declaración de quiebra, que se llevará a cabo en los próximos meses. Este proceso, que será supervisado por los tribunales, buscará establecer nuevas bases para la operación de la empresa y definir su futuro en el mercado global. A pesar de que la compañía intenta reducir sus costes y optimizar su red de tiendas, la situación financiera sigue siendo delicada.

En éste nuevo proceso de quiebra, la marca de ropa espera encontrar compradores para las tiendas que aún permanezcan abiertas. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que, si no se encuentra un comprador interesado, la empresa liquide por completo las tiendas restantes. En este escenario, Forever 21 seguiría el mismo camino que otras marcas que, tras no encontrar una solución viable, decidieron cerrar de forma definitiva.

El cierre de 200 tiendas de Forever 21 refleja la transformación de la industria de la moda, que enfrenta el reto de adaptarse al comercio electrónico. Aunque la marca intenta reorganizarse, su futuro sigue siendo incierto. Sólo el tiempo lo dirá.