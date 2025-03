Adiós al dinero de la renta: Hacienda da un golpe a estos contribuyentes

La declaración de la renta es un trámite que no podemos evitar hacer cada año. Y con una campaña cuyo inicio está previsto para el próximo 2 de abril, llega el momento en el que de nuevo, la Agencia Tributaria va a revisar con lupa cada declaración presentada y, en función de las retenciones aplicadas, las deducciones reclamadas y los ingresos obtenidos, el resultado puede ser favorable con una devolución o, por el contrario, un varapalo con la obligación de ingresar una cantidad mayor de impuestos. Sin embargo, hay ciertos errores o descuidos que pueden hacer que algunos contribuyentes pierdan el dinero que esperaban recuperar.

Pocas cosas generan más frustración que descubrir que Hacienda no devuelve lo esperado. Muchas veces esto ocurre porque se ha cometido algún fallo en la declaración, ya sea por omisión de información, errores en los datos o desconocimiento de las deducciones aplicables. Aunque pueda parecer un simple descuido, lo cierto es que estos errores pueden suponer una gran diferencia en el resultado final y, en algunos casos, hacer que el contribuyente termine pagando más de lo necesario. Cada año, miles de personas se llevan una desagradable sorpresa cuando ven que su declaración no tiene el resultado esperado. Por ello, es fundamental conocer cuáles son los fallos más habituales que pueden hacer que Hacienda no devuelva el dinero correspondiente y cómo se pueden evitar. Revisar bien la información antes de presentar la declaración puede marcar la diferencia entre recibir un ingreso o enfrentarse a un pago inesperado.

Adiós al dinero de la renta según explica Hacienda

Uno de los problemas más habituales en la Declaración de la Renta es no verificar correctamente las retenciones del IRPF aplicadas durante el año. Muchos trabajadores asumen que su empresa ha aplicado correctamente las retenciones en la nómina, pero no siempre es así. En ocasiones, los errores administrativos pueden hacer que las retenciones sean inferiores a las necesarias, lo que se traduce en un resultado menos favorable a la hora de hacer la declaración.

Este problema afecta especialmente a los autónomos, que deben asegurarse de que han aplicado correctamente las retenciones en sus facturas. Si los ingresos han sido declarados sin las retenciones correspondientes, Hacienda podría no solo no devolver el dinero esperado, sino exigir el pago de una cantidad adicional por la diferencia.

Olvidar aplicar deducciones fiscales

Cada año, la Agencia Tributaria pone a disposición de los contribuyentes diversas deducciones y beneficios fiscales que pueden reducir la cantidad de impuestos a pagar o incrementar la devolución. Sin embargo, muchas personas desconocen que tienen derecho a ellas o simplemente las pasan por alto en el momento de presentar su declaración.

Algunas de las deducciones más comunes que no se suelen aplicar correctamente incluyen:

Deducción por adquisición de vivienda habitual (para hipotecas firmadas antes de 2013).

habitual (para hipotecas firmadas antes de 2013). Deducción por alquiler de vivienda en comunidades autónomas que aún la mantienen.

en comunidades autónomas que aún la mantienen. Deducción por donaciones a ONGs y entidades sin ánimo de lucro.

y entidades sin ánimo de lucro. Beneficios fiscales para familias numerosas o con personas dependientes a su cargo.

Hacienda no aplica estas deducciones automáticamente. Si no se incluyen en la declaración, el resultado será menos favorable de lo que podría ser, perdiendo la oportunidad de obtener una devolución mayor.

Datos personales incorrectos

Un simple error en los datos personales puede derivar en retrasos o incluso en la imposibilidad de recibir una devolución. Un fallo al introducir el número de DNI, una cuenta bancaria incorrecta o no actualizar el estado civil pueden ser suficientes para que Hacienda retenga el dinero o incluso genere una declaración errónea.

Y uno de los errores más habituales es no notificar cambios en la situación familiar. Si el contribuyente se ha casado, divorciado o ha tenido hijos durante el ejercicio fiscal y no lo refleja correctamente en la declaración, puede perder deducciones importantes o tributar de manera menos favorable.

No declarar todos los ingresos

Hay ciertos ingresos que algunos contribuyentes omiten en su declaración, ya sea por desconocimiento o porque consideran que no es necesario incluirlos. Sin embargo, Hacienda cruza información con bancos, empresas y otros organismos, por lo que cualquier omisión puede generar discrepancias y afectar el resultado de la declaración.

Entre los ingresos que se suelen olvidar declarar se encuentran:

Subvenciones y ayudas públicas.

y ayudas públicas. Ingresos por alquileres, incluso si se han recibido de forma ocasional.

incluso si se han recibido de forma ocasional. Premios de loterías y apuestas que superan los límites exentos.

de loterías y apuestas que superan los límites exentos. Ganancias obtenidas por la venta de activos, como acciones o criptomonedas.

Si Hacienda detecta discrepancias entre la información que posee y lo declarado por el contribuyente, puede retrasar la devolución o incluso generar una inspección para aclarar la situación.

Cómo corregir errores en la Declaración de la Renta

Para evitar problemas con la Agencia Tributaria, es fundamental revisar bien todos los datos antes de presentar la declaración. Comprobar que las retenciones han sido correctamente aplicadas, asegurarse de incluir todas las deducciones disponibles y declarar todos los ingresos generados durante el ejercicio fiscal son pasos clave para obtener un resultado justo.

Si ya se ha presentado la declaración y se detecta un error posteriormente, existen opciones para corregirlo. En función del tipo de fallo, el contribuyente puede presentar una declaración complementaria o solicitar una rectificación a través de la web de la Agencia Tributaria. En casos más complejos, recurrir a un asesor fiscal puede ser la mejor opción para evitar complicaciones y asegurarse de que se cumplen correctamente todas las obligaciones tributarias.

Revisar bien la Declaración de la Renta puede marcar la diferencia entre recibir una devolución o enfrentarse a un pago inesperado. Evitar estos errores y asegurarse de que toda la información es correcta puede ayudar a los contribuyentes a optimizar su declaración y evitar desagradables sorpresas con Hacienda.