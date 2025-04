Adiós a los bizums entre padres e hijos: se confirma el límite que lo cambia todo

Hacienda ha puesto el foco en este 2025 en todos los movimientos de los ciudadanos con el objetivo de evitar el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. El ministerio que dirige María Jesús Montero también aumentará el control a todas las transferencias que se realicen a través de Bizum, la aplicación estrella de envío de dinero entre particulares y empresas. Consulta en este artículo todos los límites de movimiento de dinero y cómo afecta a los bizums que se realicen entre padres e hijos.

Desde su creación el pasado año 2016, Bizum se ha convertido en una aplicación indispensable en el día a día de millones de españoles. Esta herramienta, que permite a los usuarios realizar un envío de dinero gratuito e instantáneo, cuenta con 28 millones de usuarios activos y en casi 10 años se han realizado 3.400 millones de transacciones. Estos números se deben al acuerdo con la mayoría de las entidades financieras de España que permiten el envío de dinero a través de esta aplicación.

Por ello, el ministerio de Hacienda se ha propuesto este año llevar un mayor control sobre todos los envíos que se realicen a través de la aplicación Bizum. Los trabajadores adscritos al Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos (RETA) estarán sometidos a un mayor control por parte de la Agencia Tributaria y sus ingresos y cobros serán sometidos a una investigación de forma mensual y no anual, como sucedía hasta la fecha.

Hacienda también establece ciertos límites en los envíos de dinero y esto influye en los bizums que se pueden hacer entre padres e hijos. A partir de los 3.000 euros, las entidades financieras tienen que reportar del movimiento a la Agencia Tributaria y será a partir de 6.000 cuando desde el ministerio de María Jesús Montero puedan hacer un requerimiento a los ciudadanos. Esto no llegará a más siempre que se pueda justificar el movimiento de ciertas cantidades, como por ejemplo cuando se trate del regalo de un familiar por una boda.

Los límites a la hora de hacer bizums

Bizum también establece una serie de límites para los usuarios que, en caso de ser superados, pueden ver incluso su cuenta bancaria suspendida durante un tiempo. El importe máximo por operación no puede pasar de los 1.000 euros y el número de operaciones enviadas o recibidas en un día no puede superar los 2.000 euros. El total de operaciones enviadas durante un mes tiene un límite de 5.000 euros. Bizum también establece unos límites para las operaciones recibidas en un mes, que no pueden superar los 60 euros.

Importe máximo por operación: 1.000 euros.

Importe de operaciones enviadas por cliente en un día: 2.000 euros.

Importe de operaciones enviadas por cliente en un mes: 5.000 euros.

Número de operaciones recibidas por un cliente en un mes: 60 operaciones.

Importe de operaciones recibidas por cliente en un día: 2.000 euros.

La plataforma también deja claro a través de su página web oficial que, en el caso de los pagos realizados en comercios o cuando se trate de donaciones, no habrá ningún tipo de límite.

Novedades con Bizum en 2025

Este año 2025 ha llegado con varias novedades en lo que respecta a los bizums. Por ejemplo, en la presente campaña de la declaración de la renta que empezó el pasado miércoles 2 de abril, los contribuyentes que tengan que pagar un dinero a Hacienda lo podrán hacer con esta aplicación de forma instantánea. Hay que recordar que los ciudadanos a los que la declaración de la renta les salga a pagar podrán hacerlo de forma fraccionada: el primer pago de un 60% cuando se confirme el borrado y el 40% restante antes del 5 de noviembre.

La mayoría de los ayuntamientos españoles también permiten en este año 2025 pagar los impuestos de la basura o los vehículos con la plataforma Bizum. Esto da más facilidades a los ciudadanos, que ya no se tendrán que desplazar al Suma, al banco o realizar una transferencia bancaria que puede tardar unos días. A partir de este año se puede realizar un pago rápido, gratuito y seguro a través de la aplicación española que ya ha comenzado su expansión por el resto de Europa.