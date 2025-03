Hacienda va a ir a por ti: la norma que va a reventar los pagos por Bizum

El control financiero es una tarea elemental. Los pagos por Bizum se han extendido en gran medida para realizar pagos de poca cantidad entre usuarios. Ahora bien, debes saber que hay cantidades a declarar en Hacienda. Según Asesoría Uning, la declaración de la renta es un trámite tributario que realizan las personas físicas (autónomos y/o trabajadores) y las empresas para informar a la Administración Tributaria sobre sus ingresos y gastos anuales y, en consecuencia, pagar los impuestos correspondientes. ¿Cómo funciona los pagos por Bizum?

¿Cómo organizar tu declaración de renta con los pagos de Bizum?

Si utilizas el proveedor de servicios de pago Bizum debes saber que todos tus movimientos bancarios están registrados. Sin embargo, si la suma anual de estos pagos no supera los 10.000 euros no hacen falta que los declares a Hacienda. La razón es que son movimientos habituales del día a día y no tienen un origen laboral o lucrativo.

Desde su web indican que el pago entre particulares con esta aplicación está asociado a cuentas personales. En el caso que se trate de un pago esporádico a amigos o familiares, no se verá asociado a tu actividad profesional y no hace falta declarar tus Bizum Hacienda.

Mientras que, si empleas esta herramienta de pago ya tan popular con tus clientes, debes declarar todos los ingresos por actividad económica a Hacienda, igual que con cualquier otro método de pago como efectivo, transferencia o tarjeta.

Funcionamiento de la Agencia Tributaria con las declaraciones

Según Gestoría Barcelona, la Agencia Tributaria no controla cada transacción pero sí puede solicitar información a los bancos en una serie de casos a los cuales tienes que prestar atención para saber cómo administrarte.

Uno es si acumulas más de 10.000 euros anuales en transferencias bancarias. También si realizas movimientos frecuentes y elevados que indiquen actividad económica o si hay sospecha de fraude fiscal o ingresos no declarados.

«Los bancos tienen la obligación de dar a conocer movimientos bancarios sospechosos de acuerdo con la normativa de control tributario», dicen miembros de la gestoría.

En ese sentido, se incluyen transacciones vinculadas a actividad profesional, ingresos con rentabilidad, pagos por ventas, y otras operaciones que podrían tener un origen laboral o comercial.

Las declaraciones de ingresos

Según la Agencia Tributaria, cualquier ingreso obtenido debe declararse, sin importar el medio de pago utilizado. «Sin embargo, hay que distinguir entre movimientos habituales entre particulares y aquellos que puedan considerarse actividad económica».

En el caso que se trate de un movimiento cotidiano como los pagos entre amigos y familiares, utilizar Bizum para compartir gastos en cenas, regalos o pagos personales esporádicos, no requiere de una declaración.

«Si recibes dinero por venta de productos, cobro de servicios o alquileres, debes declararlo en tu renta anual, ya que se considera parte de tus rendimientos de actividades económicas», indica la Agencia.

¿Qué pasa si no declaras los ingresos de pagos de Bizum?

La Ley General Tributaria advierte que el incumplimiento de las obligaciones tributarias puede conllevar sanciones. Una consiste en multas de hasta el 50% de los ingresos no declarados.

A su vez, pueden efectuarse sanciones de entre 600 y 150.000 euros, según la gravedad de la infracción y también investigaciones fiscales y bloqueo de cuentas bancarias si se detecta fraude.

Por lo que es importante saber qué debes declarar por pagos de Bizum para Hacienda, siendo una manera de organizar tu economía, finanzas e ingresos sin inconvenientes ni complicaciones.

Cómo funciona Bizum

Según la propia web, es realmente fácil:

Accede desde la app de tu banco

Encuentra Bizum dentro de la app de cualquiera de nuestras entidades bancarias adheridas y, si todavía no lo has hecho, activa el servicio.

Introduce el número de móvil y el importe

Busca la opción Enviar y recibir dinero con Bizum, introduce el número de móvil o selecciona a la persona destinataria desde tu lista de contactos e indica el importe. Comprueba que la información es correcta, nombre de la persona e importe, y valida la operación.

Pincha enviar

Una vez enviando, si el receptor ya usa esta herramienta, tendrá el dinero disponible en segundos. En caso de que no sea usuario de este sistema, enviarán un SMS con las instrucciones para recibir el dinero rápido y fácilmente.

Cuánto tarda en llegar

Es tan rápido que en menos de 5 segundos ya tienes el dinero en tu cuenta.

Como hacer este pago si la otra persona no tiene esta herramienta

Puedes enviar y solicitar un Bizum a alguien no registrado aún. Sin embargo, ten en cuenta lo siguiente: