El presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, ha comparecido en el Senado para explicar el papel del gestor ferroviario en el gran apagón eléctrico que dejó sin suministro a buena parte de la Península Ibérica el pasado 28 de abril de 2025. Una intervención que, más allá de desvincular a Adif de la responsabilidad directa del incidente, sirvió para reconocer oficialmente que ya se habían producido problemas eléctricos relevantes en los días previos, algunos de ellos de suficiente entidad como para provocar retrasos generalizados en la red ferroviaria.

De la Peña defiende que Adif fue «un afectado y no un responsable» del cero eléctrico y cifró en unos dos millones de euros los daños sufridos por la empresa pública en elementos eléctricos de su infraestructura. Además, confirma que los servicios jurídicos del gestor reclamarán esos daños cuando se determine quién fue el causante del fallo, una reclamación que, de confirmarse el origen eléctrico externo, se dirigiría contra Red Eléctrica de España (REE).

Sin embargo, la comparecencia ha dejado al descubierto que el apagón del día 28 no fue un episodio aislado, sino el desenlace de una secuencia de incidencias previas que ya habían encendido las alarmas en el sistema ferroviario.

El ministro Puente y los retrasos del día 22

Uno de los elementos más relevantes de la comparecencia ha sido el reconocimiento explícito de un incidente ocurrido el 22 de abril, seis días antes del apagón general. Según explica De la Peña, ese episodio tuvo «entidad suficiente» para casi tumbar la red, y consistió en un exceso de tensión en la propia red eléctrica que provocó el disparo de las protecciones en varias subestaciones ferroviarias, desde Chamartín hasta Pajares.

Ese mismo día, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tuiteó públicamente sobre los retrasos que estaban sufriendo los trenes, atribuyéndolos a oscilaciones en la red eléctrica. Un mensaje que, con el paso del tiempo, cobra especial relevancia al confirmar que el problema no sólo era conocido internamente, sino que ya tenía impacto directo sobre los viajeros.

De la Peña señala que el incidente fue comunicado al ministro y que se solicitaron informes inmediatos a los responsables de telemando y circulación. Esos informes, explica, apuntan a disparos provocados por variaciones en la energía suministrada, ante las cuales los sistemas de protección actuaron para salvaguardar la infraestructura.

Indicios ignorados en el sistema eléctrico

Pese a la existencia de esos episodios y a los avisos registrados los días 22 y 24 de abril, el presidente de Adif ha dado a entender que no se adoptaron medidas preventivas adicionales por parte del operador del sistema eléctrico que evitaran el colapso posterior. A su juicio, el gestor ferroviario hizo lo que estaba en su mano, mientras que el origen del problema se situó fuera de su ámbito de control.

«El 28 de abril nos quedamos sin energía, igual que los operadores ferroviarios», explica De la Peña, subrayando que Adif depende completamente del suministro proporcionado por la red eléctrica y que no es responsable del transporte de esa energía en origen. Aunque Adif vende la electricidad a las operadoras, aclara, «la calidad y estabilidad del suministro no dependen del gestor ferroviario».

La fragilidad del sistema

La comparecencia también reabre el debate sobre la falta de inversión estructural en infraestructuras eléctricas y ferroviarias, un factor que, aunque no se ha citado como causa directa, ha sobrevolado buena parte de la sesión. De la Peña cree que los protocolos y sistemas de Adif funcionaron correctamente, tanto en los incidentes previos como durante el apagón, y que la respuesta operativa fue «francamente buena».

Según detalla, se activaron de inmediato los planes de contingencia, se coordinó la actuación con operadores y estaciones y se logró una recuperación del servicio que fue incluso reconocida por otros administradores ferroviarios europeos. No obstante, el impacto fue considerable: 1.879 trenes afectados, 135 detenidos en plena vía y unos 50.000 pasajeros que no pudieron viajar, según datos facilitados por Renfe.

El presidente de Adif admite que la sucesión de incidentes puede haber dañado la percepción de seguridad del sistema ferroviario, aunque se ha comprometido a trabajar para revertir esa imagen.