Adelanto confirmado en el pago de las pensiones: la fecha en la que te va a llegar un dineral a tu cuenta

La pensión media de jubilación en 2024 ha alcanzado los 1.434,9 euros mensuales, lo que representa un aumento del 4,9% en comparación con enero de 2023. Este incremento se debe en parte a la revalorización anual del 3,8% para las pensiones contributivas en 2024, de la cual se beneficiaron aquellos que eran pensionistas hasta el 31 de diciembre de 2023. Además, el aumento también se debe a los nuevos pensionistas que se han incorporado al sistema en el último año, generalmente con salarios más altos, lo que resulta en bases reguladoras y pensiones de mayor cuantía. En cuanto a los diferentes regímenes de Seguridad Social, la pensión media de jubilación en el Régimen General es de 1.595,5 euros mensuales, en la Minería del Carbón es de 2.792,9 euros mensuales, en el Régimen de Autónomos es de 958,2 euros mensuales, y en el Régimen Especial del Mar es de 1.589,2 euros mensuales.

Cabe señalar que la pensión media de viudedad es de 891,8 euros al mes, reflejando un crecimiento interanual del 5,2%. De las 10.132.479 pensiones contributivas que se abonan en España, más de 6,45 millones son pensiones de jubilación, 2,35 millones son de viudedad, 340.778 son de orfandad, 45.638 son a favor de familiares y 945.530 son de incapacidad permanente. Del total de pensionistas, 4,5 millones son mujeres y 4,6 millones son hombres.

Pago de las pensiones en julio de 2024

Las personas que reciben alguna pensión, al igual que los trabajadores con su nómina, tienen un día específico para cobrar. Por lo tanto, si eres uno de estos beneficiarios, saber cuándo recibirás la pensión de la Seguridad Social puede ser un dato de gran interés para planificar y gestionar mejor el dinero disponible en la cuenta donde tienes domiciliada la nómina, permitiéndote organizar tus finanzas adecuadamente.

Cabe destacar que la Seguridad Social es responsable de gestionar y distribuir las pensiones contributivas, que se reparten en 14 pagas (12 mensualidades dos pagas extras en junio y noviembre). Gracias a las entidades bancarias, las pensiones se reciben por adelantado en la tercera semana del mes anterior. De este modo, algunos bancos muestran su compromiso con los clientes, adelantando el pago antes de que lo haga la Seguridad Social, que paga a mes vencido.

Martes 23 de julio : Bankinter.

: Bankinter. Miércoles 24 de julio : CaixaBank y Santander.

: CaixaBank y Santander. Jueves 25 de julio : Abanca, Sabadell, ING, IberCaja, Unicaja Banco, y Laboral Kutxa.

: Abanca, Sabadell, ING, IberCaja, Unicaja Banco, y Laboral Kutxa. Viernes 26 de julio: EVO Banco.

Si se pasa el día de cobro y aún no has recibido tu pensión, podría deberse a un error. Recuerda que la Seguridad Social tiene como a el día cuatro del mes siguiente para realizar el ingreso, así que es recomendable esperar hasta esa fecha antes de preocuparte. Sin embargo, si después de este día aún no has recibido el pago, deberías reportar la incidencia a la Seguridad Social.

En primer lugar, contacta con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Puedes hacerlo a través de la sede electrónica del INSS, de manera presencial en sus oficinas, o mediante correo ordinario. Esta primera comunicación es esencial para iniciar el proceso de resolución de tu problema.

A continuación, accede al «formulario electrónico de sugerencias y quejas». En este formulario, detalla la incidencia con precisión. Este documento está diseñado para recoger las quejas y sugerencias de los ciudadanos sobre los servicios prestados por la Administración de la Seguridad Social, y es una vía formal para expresar tu insatisfacción y requerir una solución.

Después de enviar el formulario, la unidad responsable debe proporcionarte una respuesta en un plazo máximo de 20 días hábiles. Es importante tener en cuenta que este plazo puede suspenderse si se te solicita que formules las aclaraciones necesarias dentro de un período de 10 días hábiles. Mantente atento a cualquier solicitud adicional para no retrasar el proceso.

Subida de las pensiones en 2024

A principios de 2023, se implementó una reforma de las pensiones en España, aumentando su cuantía en un 8,5% para enfrentar la inflación y mejorar la situación económica de los pensionistas. Esta medida beneficia a más de 10 millones de personas y se complementa con una segunda reforma para aumentar las prestaciones mínimas.

Entre 2024 y 2027, se prevén nuevos incrementos en las pensiones contributivas y no contributivas, con el objetivo de mejorar el poder adquisitivo de los pensionistas y garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Actualmente, el 60% de los pensionistas recibe ingresos por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y el objetivo es que las pensiones mínimas alcancen el 60% de la renta media en 2027.

En 2025, las pensiones se revalorizarán en función de la inflación media registrada entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024, con un aumento previsto del 3,2% para las pensiones contributivas. Este incremento implica un gasto adicional cercano a los 6.000 millones de euros anuales. La Comisión Europea ha advertido sobre los riesgos para la sostenibilidad fiscal debido a la indexación de las pensiones a la inflación y la eliminación del factor de sostenibilidad. Se estima que el gasto en pensiones aumentará del 12% del PIB actual al 14,3% en 2030, al 16,2% en 2040 y al 17,3% en 2050.