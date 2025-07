Carlos Alcaraz – Rublev, en directo online hoy | Sigue en vivo gratis el partido de Wimbledon 2025

Carlos Alcaraz disputa este domingo su partido de octavos de final de Wimbledon contra Andréi Rublev. Después de que el murciano venciese con solvencia en tercera ronda a Struff, ahora tendrá al frente un hueso duro como el ruso que ocupa el número 14 del ranking ATP.

Hasta ahora el número dos del mundo no ha sufrido en el torneo sobre hierba, pero sabe que si quiere la tercera consecutiva no necesita salir de la línea que ha seguido estos últimos días: «Es un jugador muy poderoso, juega muy bien en hierba porque le gusta mucho ser agresivo. Cuando encuentra su derecha, le gusta mover al oponente de lado a lado. Somos muy similares porque buscamos nuestra derecha, ya sea invertida o no, siempre tratando de ser agresivos, con un saque poderoso. Es un partido interesante», explicó Carlos en la rueda de prensa previa al partido.

Será el cuarto duelo entre el de El Palmar y el de Moscú y ese cara a cara favorece a Alcaraz por 2-1 ya que se impuso en las Finales de 2023 en Milán por 7-5 y 6-2 y en ese mismo torneo en 2024 por 6-3 y 7-6 (8). Entre medias el ruso ganó al español en los cuartos de final del Masters 1.000 de Madrid, también en 2024, remontando por 4-6, 6-3 y 6-2. Tras jugar en pista dura y en tierra batida ahora la confrontación se dará en hierba.