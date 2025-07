El escándalo en Wimbledon que pone en jaque el nuevo ‘ojo de halcón’: «Me han robado el juego»

La polémica está más que servida en una edición de Wimbledon, la actual, que se intuía precisamente como lo contrario, como un espacio libre de dudas. O al menos eso es lo que aseguraba Sally Bolton, directora del Grand Slam inglés, cuando confirmó que los jueces de línea serían sustituidos tras 147 años por cámaras que seguirían la trayectoria de la pelota y proporcionarían un arbitraje más preciso. Esa era la intención.

Ha pasado lo contrario en el partido de octavos de final entre Pavlyuchenkova y Kartal, esta última tenista local. El primer set caminaba ajustado y la rusa estaba a un punto de llevárselo. El revés de Kartal se fue largo, se vio a simple vista, pero el sistema electrónico no lo cantó porque en ese instante dejó de funcionar. EL juez de silla decidió repetir el punto y se lo terminó llevando Kartal, como también el juego que le permitía romper el saque de Pavlyuchenkova.

«Me habéis robado el juego», bramó la tenista rusa. Afortunadamente para ella y en honor a la justicia deportiva, el juego no tuvo influencia directa en el marcador. Pues Pavlyuchenkova se llevó tanto el primer set como el partido y avanzó a cuartos de final. «Simplemente diría que odio Wimbledon y no volvería jamás. Diría que odio la hierba y el torneo», dijo la rusa sobre si le hubiera costado más la pérdida del punto. También se pronunció sobre la decisión del juez de silla y analizó el recorrido de las nuevas tecnologías en Wimbledon.

¡Es INSÓLITO lo que sucedió en Wimbledon! 1️⃣ La pelota de Kartal era claramente mala, pero falló el sistema electrónico.

2️⃣ Luego de unos minutos, el umpire dijo que no se podía revisar la marca por la falla.

3️⃣ Era game para Pavlyuchenkova, pero se repitió el punto y finalmente… pic.twitter.com/3E57pXmxu9 — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) July 6, 2025



«Creo que también es difícil para el juez de silla. Probablemente tenía miedo de tomar una decisión tan importante. Pero para eso están. Si no, creo que pronto jugaremos sin ellos y todo será automático. Creo que estamos perdiendo un poco el encanto, se vuelve un poco extraño, como si fuera un robot. Sin embargo, son muy buenos imponiendo multas e infracciones del código. Esto sí que lo notan. Siempre, por pequeño que sea, están ahí para actuar. Preferiría que revisaran las líneas y marcaran mejor los errores», dejó claro.

Alcaraz también se quejó por el nuevo sistema de Wimbledon

Durante el partido del murciano ante Struff de tercera ronda, una derecha del tenista alemán cayó al fondo de la pista y el nuevo ojo de halcón lo dio por válido, mientras que Carlitos esperaba lo contrario. Eso dejó ver su reacción. Miró con cara de incredulidad al árbitro y posteriormente lo verbalizó. «Hay algunas decisiones de las que no estoy seguro, no es la primera vez», explicó. El punto se lo quedó el tenista alemán y las dudas el nuevo sistema implementado.

Este es el paso definitivo de Wimbledon hacia el tenis actual. El torneo más clásico del circuito ha eliminado una tradición de 147 años. También ha remodelado la pista con un techo retráctil y tiene aprobado el proyecto de ampliación del All England Club. Todavía mantiene el color blanco en la vestimenta como pieza fundamental de su normativa, aunque cada edición se relaja más la estricta norma. Se permitió publicidad en las camisetas y a las mujeres mayor libertad a la hora de escoger un color más oscuro. Todo de acuerdo al tenis del siglo XXI.