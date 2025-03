Acaba de llegar a Mercadona para los amantes del café: parece de cafetería de lujo y está exquisito

Los clientes de Mercadona pero que además son amantes del café, están de enhorabuena. La cadena valenciana, famosa por su capacidad para adaptarse a los gustos del consumidor, ha lanzado una propuesta que promete cambiar por completo la experiencia de compra: café recién molido dentro de sus supermercados. Una iniciativa que ya está dando que hablar entre quienes valoran la comodidad sin renunciar al sabor auténtico de un buen café.

El nuevo servicio, que se encuentra en fase de prueba, no es un simple añadido. Supone un paso más en la transformación del supermercado tradicional hacia un espacio cada vez más completo, donde ya no sólo se compra comida, sino que también se disfruta. De este modo, y como si de una cafetería de especialidad se tratara, Mercadona ha instalado máquinas que muelen el grano al instante y ofrecen distintas variedades al gusto de sus clientes o Jefes, desde un café solo hasta un capuchino con mucha espuma que recuerda al que sirven en locales de lujo. Aunque por ahora solo está disponible en la Comunidad Valenciana, los planes de expansión ya están en marcha. La empresa lo está tratando como un laboratorio para comprobar la acogida del producto, pero lo cierto es que muchos clientes ya están entusiasmados con este nuevo rincón dedicado al café dentro de su supermercado de confianza. Y si funciona como se espera, este nuevo café llegará a muchas más ciudades.

Acaba de llegar a Mercadona para los amantes del café

No es casualidad que Mercadona haya elegido su sección Listo para Comer para integrar este servicio dedicado al café recién molido. Este rincón del supermercado, que ya ofrece platos preparados y listos para consumir, se ha convertido en uno de los puntos más valorados por los clientes. Con la incorporación dedicad al café, se completa la experiencia. De este modo, ahora no sólo puedes comer, sino también acompañar el menú con una bebida de calidad que, según quienes ya la han probado, no tiene nada que envidiar a la de una cafetería tradicional.

El sistema es simple pero efectivo. Una máquina profesional muele los granos en el momento y permite elegir entre cuatro tipos: café solo, cortado, con leche y capuchino. Además, el terminal permite seleccionar el tamaño del vaso y pagar directamente allí, sin necesidad de pasar por caja. Todo ello en un entorno limpio, rápido y perfectamente integrado con el resto del espacio. En cuanto al precio, oscila entre los 1,20 y los 1,80 euros según el tipo de café, lo que lo convierte en una opción económica frente a otras alternativas fuera del supermercado.

Este movimiento no es aislado: forma parte de una estrategia más amplia con la que Mercadona busca diferenciarse y seguir fidelizando a sus clientes. A través de mejoras constantes en la calidad de sus productos y la incorporación de servicios complementarios, la compañía demuestra una vez más por qué sigue liderando el sector de la distribución en España.

De Valencia a Madrid

Por ahora, este nuevo servicio sólo está disponible en 58 supermercados de la provincia de Valencia. Sin embargo, la acogida está siendo tan positiva que la empresa ya tiene planes para ampliarlo. Según fuentes internas, está previsto que, tras el verano, el café recién molido llegue también a la Comunidad de Madrid, una de las regiones donde más éxito tiene la cadena y donde su sección de comida preparada funciona especialmente bien.

Quienes ya han probado este café hablan maravillas: cuerpo intenso, aroma envolvente y espuma cremosa que lo hace parecer sacado de una auténtica cafetería. Y aunque el servicio aún está en pruebas, no hay duda de que este nuevo café puede convertirse en uno de los grandes éxitos de Mercadona para este año.

Habrá que esperar a que llegue a más ciudades para comprobar si se consolida como parte habitual del recorrido de compra. Pero todo apunta a que sí. Porque tomar un buen café mientras haces la compra no es sólo un lujo, es una experiencia que cada vez más consumidores valoran. Y Mercadona, como tantas veces antes, ha sabido ver el futuro antes que nadie.

Innovación más allá del café: el nuevo etiquetado inteligente

Mientras todos los focos apuntan a la máquina de café, Mercadona también ha introducido otras mejoras tecnológicas que marcan la diferencia. Una de las más relevantes es su nuevo sistema de etiquetado mediante código QR, que reemplaza progresivamente al tradicional código de barras. Este avance, que ha sido premiado por el Observatorio de Innovación en Gran Consumo, permite al cliente escanear el código y acceder a información detallada sobre el producto, su origen, fecha de caducidad, peso exacto, sugerencias de consumo y mucho más.

Esta apuesta por la digitalización no sólo mejora la experiencia del cliente, sino que también permite a Mercadona optimizar su operativa interna. Por ejemplo, puede identificar productos cercanos a su fecha de vencimiento y aplicar descuentos automáticos, sin necesidad de pesar o etiquetar manualmente cada artículo. Todo esto, sumado a servicios como el nuevo café recién molido, demuestra que la empresa está más viva que nunca y decidida a seguir siendo un referente en el sector.