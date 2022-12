Abengoa y miles de concursos más se demoran 15 días por las ‘vacaciones’ dadas a abogados y procuradores

Los miles de procesos concursales en marcha en España, como el de Abengoa, en el que cientos de familias, acreedores y empresas aguardan decisiones judiciales que aclaren su futuro, se demorarán otros quince días por la decisión de decretar inhábiles, a afectos procesales, el periodo navideño, entre el 24 de diciembre y el 6 de enero.

El Senado aprobó el jueves pasado la disposición que declara inhábiles a efectos procesales el periodo indicado, que supone vacaciones para abogados y procuradores, incluida en la polémica reforma que despenaliza la sedición y la rebaja de penas para delitos de malversación. Así, al atasco que sufren los concursos de acreedores en los juzgados mercantiles habrá que sumar otras dos semanas.

Se trata de una reivindicación histórica de los colegios de abogados y del gremio de los procuradores, los cuales se veían obligados a redactar recursos en fechas navideñas señaladas.

La nueva disposición, publicada en el BOE el viernes pasado, modifica el artículo 183 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial, que queda redactado así: «Serán inhábiles los días del mes de agosto, así como todos los días desde el 24 de diciembre hasta el 6 de enero del año siguiente, ambos inclusive, para todas las actuaciones judiciales, excepto las que se declaren urgentes por las leyes procesales. No obstante, el Consejo General del Poder Judicial, mediante reglamento, podrá habilitarlos a efectos de otras actuaciones».

«Esto afecta literalmente a todos los procesos civiles y mercantiles de España, incluidos todos los concursos de acreedores», explican en un despacho que trabaja en el concurso de Abengoa, entre otros. «Es decir, que los plazos para presentar escritos se alargarán dos semanas más», añaden. «Se trata de una larga petición del Consejo General de la Abogacía y otros representantes del sector legal para que los abogados pudieran tener vacaciones», indican.

«Que nadie se equivoque», advierten en otro despacho especializado en temas civiles y mercantiles. «En los despachos seguimos trabajando estos días, y también en los juzgados», subrayan. «Afecta a todo menos a tramitaciones urgentes, que son en su mayoría penal y social», apuntan, «pero era una medida necesaria para dar descanso a los despachos unipersonales, que son la mayoría».

«La paralización de los trámites jurídicos que se produce en estas fechas no es nada nuevo», comenta Fernando Santiago Ollero, presidente del Consejo General de Gestores Administrativos. «Al igual que procuradores y abogados se quejan año tras año de una situación que perjudica o puede perjudicar algunos procesos, los gestores administrativos asistimos también atónitos a esta parálisis forzada por las ‘vacaciones’, y que la Administración de Justicia no ha sido capaz de corregir», dice. «Los casos más claros son los concursales, tanto los concursados como sus acreedores pueden verse afectados, cobrar o pagar depende, en muchas ocasiones, de una decisión judicial que no llegará, en este caso, hasta después de Reyes».

«Tiene un lado positivo y es que se permite a letrados y procuradores conciliar y poder disfrutar de las vacaciones tranquilos, sin plazos», afirma un reconocido administrador concursal, «el pasado año el 31 de diciembre estaba redactando un recurso», recuerda. «La parte negativa es que sí, se produce un retraso adicional de quince días en la tramitación de los asuntos en los juzgados».

Fuentes jurídicas que trabajan en el concurso de acreedores de Abengoa y sus sociedades dependientes explican, por ejemplo, que prevén que hasta el próximo 9 de enero no se reactive el proceso judicial, dado que el próximo 6 de enero es viernes. El Juzgado Mercantil de Sevilla a cargo del proceso está pendiente de determinar qué oferta presentada por las sociedades concursadas de Abengoa es la mejor, en un proceso en el que previsiblemente habrá recursos de todo tipo.