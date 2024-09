8Belts sigue rodeada de polémica. Hace días que su web ha dejado de funcionar y muchos usuarios no han podido acceder a sus cursos desde el 26 de agosto, además de que la compañía se encuentra en concurso de acreedores, tiene «querellas penales con algunos de sus socios» y no presenta sus cuentas desde el 2020.

En concreto, el no funcionamiento de sus cursos ha llevado a muchos a pensar que es por el quiebre de la compañía. OKDIARIO ha tenido la oportunidad de hablar con Virginia Rodríguez, CEO de 8Belts, que ha indicado que «se ha hilado como que la empresa está en crisis y que se ha dejado de dar servicio en la plataforma, y que esta ya no existe».

Sin embargo, sí que es cierto que 8Belts se encuentra en concurso de acreedores: «El concurso es un concurso voluntario que nosotros movemos en junio del año pasado y es un concurso que ni muchísimo menos va a liquidación, ni a crisis. Se trata de un cambio de raíles. Es una SL que compra la unidad productiva. Es un concurso voluntario para comprar la unidad productiva, la marca al 100% y los trabajadores. Se espera que la resolución se haga ahora en septiembre», explica Rodríguez.

No presenta las cuentas desde 2020

Con respecto a que la compañía no presenta las cuentas desde 2020, Rodríguez indica que «antes había unos socios con los que hay querellas penales. No se han podido aprobar estas cuentas porque están pendientes de resoluciones judiciales. Esas cuentas no están presentadas porque había irregularidades. Hasta que no se resuelva, no se pueden presentar

fidedignamente».

Los problemas de la app de 8Belts

Desde el 26 de agosto muchos usuarios se quejan de que no pueden acceder a la plataforma y que no son atendidas sus peticiones desde la compañía. «Hemos registrado durante estos días unas 365 incidencias, mientras que tenemos actualmente unos 10.000 usuarios en 8Belts», expone Rodríguez.

La causa de este problema explican desde 8Belts que «se trata de una migración de la plataforma para que los usuarios aprendan a través de la app y no sólo a través de la web como se hacía hasta ahora».

No obstante, son conscientes de que esta migración, que tal vez tenga que ver mucho con el cambio de manos de la empresa, no ha sido perfecta. «Hay algunas cosas que han sido errata de la migración, que no ha migrado bien la contraseña. Esto ya se está solucionando. Hay incidencias de alumnos que por lo que sea la migración no ha sido correcta», aclara Rodríguez.

Con respecto a la falta de respuesta a los afectados defienden que «los mensajes de WhatsApp en algunos casos se acumularon, y no se contestaron en 24 horas por problemas con la cuenta Business de WhatsApp que a veces no permite revisar conversaciones antiguas cuando se reciben tantos mensajes».

Asimismo, han indicado que esperan que el problema con la nueva app «esta semana esté todo resuelto». Sin embargo, hay numerosas quejas de clientes que al no poder acceder a 8Belts durante varios días solicitan que quieren dejar de usarlo. Ante esto exponen que en compensación «a todo el mundo se le va a dar un mes gratis en 8Belts».

En cuanto a la devolución del dinero que solicitan otros muchos usuarios, la respuesta de Rodríguez es que «hay una garantía de 14 días a la hora de comprar el servicio y te devuelven el dinero, además de que a los 8 meses, si la persona no ha conseguido autonomía y fluidez se le devuelve el dinero».

Sin embargo, no queda claro si en el caso de las personas que quieran que les devuelvan ahora el dinero por esta incidencia, será posible si no cumplen estos dos casos anteriores.