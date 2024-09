La empresa 8Belts, que se dedica a vender cursos de idiomas de inglés, chino, alemán y francés por 1.500 euros, se encuentra envuelta en la polémica. Sin embargo, el motivo en esta ocasión no es su controvertido creador, Anxo Pérez, que asegura haber trabajado para el FBI y Barack Obama, sino que tiene que ver con su solvencia económica y con el no funcionamiento de su plataforma, que todavía no se sabe si va a ser temporal o definitivo.

Recientemente, se conocía que 8Belts se encuentra en concurso de acreedores como consecuencia de sus deudas. Asimismo, durante los últimos días la plataforma 8Belts no ha parado de dar problemas a sus usuarios, ya que desde el 26 de agosto, como consecuencia de una actualización, los clientes no pueden entrar en sus cursos web y aprender.

No obstante, lo que más llama la atención es que a pesar de que sus usuarios no pueden acceder a la plataforma desde el 26 de agosto y que han pagado por ello 1.500 euros por un servicio que no están disfrutando, se puede seguir contratando los servicios de 8Belts.

Se puede contratar 8Belts

A pesar de que todavía sigue sin funcionar la plataforma de idiomas para que los usuarios puedan acceder a sus cursos, la contratación de los servicios de esta web sigue estando disponible.

Así, a través del botón «reserva tu cita ahora» se puede reservar el horario para hacer una videollamada con la plataforma y que nos expliquen los servicios y el método de pago. En concreto, las siguientes citas que se ofertan son para el 4 de septiembre.

Inmediatamente, después de rellenar el cuestionario se recibe un email que nos indica el enlace para hacer esta videollamada a través de Google Meet. Además de que nos indican que les hablemos por whatsapp acerca de nuestras posibles dudas antes de la videollamada. De igual forma, a través de la cuenta de Instagram de 8Belts se siguen subiendo vídeos, el último de hace 4 días, promocionando sus cursos.

La plataforma de 8Belts no funciona

Desde el 26 de agosto varios usuarios han indicado en páginas webs de opiniones su descontento por no poder acceder a la plataforma.

«Soy una de las afectadas por el mal funcionamiento de la nueva plataforma de 8Belts. Intento acceder con mi mail y contraseña y me dice que mi curso ya ha finalizado, cuando aún me queda hasta febrero de 2025», indica una usuaria.

Asimismo, los usuarios también están preocupados porque la empresa se encuentra en concurso de acreedores. «En mi caso, el curso lo tengo financiado y me queda bastante por pagar. Me niego a seguir pagando si no se me prestan los servicios contratados. Si alguien más está en mi misma situación deberíamos unirnos para buscar una solución a este problema», continúa la misma usuaria.

Otros usuarios destacan la falta de respuesta por parte de la empresa: «Desde el 26 de agosto, no puedo acceder al curso de inglés que he contratado, porque la nueva plataforma no funciona, no me reconoce mi correo electrónico y por consiguiente no me deja descargar la app.

He llamado, concertado una cita, y se me ha dicho que estaban solucionando el problema y me iban a enviar un correo para solucionarlo, y que se pondrían en contacto conmigo… Cosa que hasta la fecha no ha sucedido. Ruego que me den una solución lo antes posible, ya que estoy perdiendo días de formación».

Concurso de acreedores

Llama la atención que una plataforma que nació en 2011 y que desde un principio ha hecho alarde de que sus servicios han sido contratados por famosos como Carlos Baute y de destacar que con sus servicios cuenta la compañía Telefónica para que sus empleados aprendan idiomas, ahora se encuentre en quiebra.