35.000 euros por este trabajo: este país de Europa busca españoles y paga muy bien

Este país de Europa busca españoles para hacer un trabajo muy concreto, paga muy bien, hasta 35.000 euros al año. A la hora de buscar trabajo, no necesariamente nos debemos quedar únicamente con las ofertas que llegan cerca de casa. Podemos aprovechar las que buscan españoles para ganar un buen dinero y volver a casa con un fondo para emergencias o incluso para dar la entrada de una casa, si tenemos en cuenta lo que ganaremos en un par de años. Toma nota de esta oferta de trabajo, quizás te interese.

Europa busca españoles y paga muy bien: 35.000 euros por este trabajo

Las ofertas de trabajo que nos pueden interesar quizás no solo estén en España, podemos encontrar no muy lejos de nuestro país. La isla de Malta es un pequeño paraíso que se ha convertido en sede de empresas tecnológicas que buscan un lugar donde no pagar tantos impuestos, por lo que acaban generando trabajo y ayudando a dinamizar la economía del lugar y de todos aquellos que llegan a la isla dispuestos a desarrollar una carrera profesional.

El Portal Europeo de la Movilidad Laboral de EURES (European Employment Services) de la Comisión Europea es donde podemos ver las ofertas internacionales. Allí aparece Malta como un lugar en el que se buscan programadores y desarrolladores de páginas web. Se pide que tengan estudios y experiencia, pero también que tengan un buen nivel de inglés para poder hacer frente a cualquier problema que vaya surgiendo en la lengua del lugar.

En Malta comunicarse en inglés es lo habitual y quizás, además de ganar un buen dinero, volvamos o no, a casa, con un nivel de este idioma superior al que hemos dejado atrás.

Si tienes conocimientos de Linux, dominar Java o Kotlin no dudes en inscribirte en una serie de ofertas de trabajo que pueden cambiarte la vida. Le darás un poco más de vida a un curriculum y una cuenta corriente que quizás en España se encontrarían estancados. Dada la situación de crisis no es de extrañar que cada vez más jóvenes decidan hacer las maletas.

Si es tu caso en el portal EURES puedes encontrar esta oferta de Malta y muchas otras que te estarán esperando en estos días. Hasta 35.000 euros y unas vistas al mar y la playa te esperan en esta isla que busca españoles.