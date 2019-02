Mobile World Congress 2019: Programa del MWC de hoy, martes 26 de febrero

Arranca la segunda jornada del Mobile World Congress (MWC) que acoge Barcelona. Aquí te contamos la agenda de este 26 de febrero.

Arranca la segunda jornada del Mobile World Congress (MWC) que acoge Barcelona. Una vez más, los paros del Metro y los problemas de transporte marcarán la jornada, que contará con servicios especiales de autobús para los visitantes. Pasados los actos oficiales del lunes, hoy, martes, la atención se centrará en las empresas, que traen muchas novedades.

Las empresas de telecomunicaciones y las tecnológicas celebrarán hoy numerosas presentaciones. Los eventos más importantes serán la rueda de prensa que celebra Vodafone (9:00 a.m.), Telefónica (11:00 a.m.), Orange (11:30 am.) y Acciona (a esa misma hora). Pero en la agenda de GSMA figuran más eventos y conferencias para seguir en esta jornada del MWC.

A primera hora del día, Amazon presenta sus propuestas de entretenimiento que se pueden probar hasta las 18:00 en el Meeting Room CC1.2. También Alibaba tiene preparado un taller para mostrar algunos de sus nuevos productos.

Las ‘fintech’ se cuelan hoy con fuerza en la programación. A las 10:00 se celebra en el Garden Stage (Hall 8) de la feria una presentación sobre el Futuro de las Fintech. Otro tema financiero de la jornada será la presentación de Ubirch bajo el título Blockchain on a SIM (NEXTech Theatre). Este tema también será protagonista de otra ponencia por la tarde bajo el lema Industria 4.0: Blockchains, cadena de abastecimiento y logística (Auditorium 3. Hall 4).

Toda la información detallada sobre estos y otros eventos de la agenda de este martes, 26 de febrero, se puede consultar en la web oficial de la feria que organiza GSMA.