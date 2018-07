Siga en directo la huelga del taxi: los taxistas bloquean las grandes capitales

La huelga de taxis que se inició en Barcelona se ha extendido al resto de España Los taxistas se movilizan contra las licencias VTC con las que operan Uber o Cabify La huelga del taxi se originó en Barcelona, pero pronto se extendió a Madrid y otros puntos El Ministerio de Fomento se reunirá con los taxistas en busca de una solución Los conductores VTC denuncian agresiones de los taxistas

Ciudadanos insta a Fomento a comparecer por el conflicto del taxi. Sonia Serra, diputada por Barcelona y portavoz adjunta de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, asegura que "ante la gravedad de la huelga del taxi hoy registraremos una petición de comparecencia del ministro Ábalos para que explique las medidas del Gobierno, porque no puede ser que otra vez los ciudadanos tengan que pagar las consecuencias". Podemos exige la dimisión del presidente de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, al que acusa de ser culpable de la crisis del sector del taxi. Rafael Mayoral Perales, secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales y diputado de Podemos, pide a Marín Quemada que dé explicaciones sobre si acata la sentencia del Tribunal Supremo que "tiraba abajo" sus planteamientos en defensa de las multinacionales de economía colaborativa como Uber o Cabify.



Más de 100 coches de VTC afectados, según la patronal de VTC, Unauto. La asociación comparte en su Twitter imágenes de vehículos con cristales rotos, retrovisores partidos... Desde el sindicato Élite Taxi instan a la "calma" y a llevar a cabo manifestaciones pacíficas para "luchar contra los buitres del capitalismo". "¡Ni un paso atrás!", gritan al unísono en una de las principales calles de Barcelona. "Toda la parte del Ministerio de Fomento de Madrid está colapsada. Hasta ahora éramos los radicales de Barcelona, ahora no somos los radicales, somos las familias del taxi de todo el Estado español", dice un representante del sindicato Élite Taxi de Barcelona entre aplausos de cientos de personas concentradas en la Ciudad Condal. "Llevamos desde el viernes, el viernes empezó la gran revolución de la justicia social. Quiero ver esas caras con ganas de lucha, aquí no se va a mover ni un coche, ni una persona", dicen desde Élite Taxi en Barcelona.

Fomento y taxistas continúan reunidos. El secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes del Ministerio de Fomento, Pedro Saura, y las principales asociaciones del sector del taxi (Fedetaxi, Antaxi y Élitetaxi) han comenzado la reunión sobre las 12:20 de la mañana de este lunes con el fin de atajar el conflicto y poner fin a la huelga, que en el caso de algunas ciudades españolas, es indefinida. Los repartidores de prensa de Madrid también apoyan al sector del taxi y comparten un vídeo que muestra el tráfico ocasionado por las furgonetas de reparto. Podemos muestra su apoyo al sector del taxi. Algunos miembros de la formación morada reivindican los derechos del sector y acusan a empresas como Uber y Cabify de practicar competencia desleal. Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos, señala en su perfil de Twitter que los taxis "están luchando contra el mismo tipo de economía buitre que especula con el precio de tu alquiler, que devalúa tus salarios o que te ha subido un 70% la luz durante la crisis". Más ciudades españolas se suman al conflicto. Los taxistas de Murcia, Molina de Segura, Alcantarilla y Las Torres de Cotillas se suman a la huelga indefinida en apoyo a sus compañeros de otras regiones de nuestro país. Instan a que se "cumpla la ley" 1/30.Transportes alternativos para llegar al aeropuerto. La página web Destinia publica algunas opciones para llegar a los aeródromos de Barcelona y Madrid a tiempo.

Los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona pasan la 'patata caliente' a Fomento e instan a Ábalos a resolver el conflicto de forma "rápida". ÚLTIMA HORA: las principales vías de Córdoba también se colapsan y provocan el tráfico masivo de coches en el centro de la ciudad, en protesta por la actividad de los VTC.Empleo en peligro. El sindicato UGT advierte de que es "intolerable" la competencia "desleal" de Uber y Cabify al sector del taxi y reclama que se cumpla la ley de una licencia de VTC por cada 30 de taxis. Señalan que hay 130.000 puestos de trabajo en peligro.







ÚLTIMA HORA: colapso en las principales arterias de la ciudad de Valencia. La calle Colón, donde se encuentra la sede de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Un gran número de taxistas se ha concentrado con los vehículos parados, la música alta y haciendo sonar los cláxones.







Once comunidades autónomas secundan los paros del sector del taxi. Algunas ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Santander, se suman a la huelga del gremio.

La Federación Española del Taxi comparte a través de su perfil en Twitter la estampa de un "Madrid blanco", colapsado por la multitud de taxistas. "Ahora mismo, el taxi unido y orgullosos". Arde Twitter. Cientos de usuarios de la red social piden el boicot al sector del taxi por colapsar las ciudadesSeguimos en la capital. Los taxistas amenazan con acampar en la Castellana si no si no les satisface la resolución del Ministerio de FomentoEl gremio reclama medidas que limiten las licencias a las empresas de vehículo de alquiler con conductor (VTC), como las firmas Uber y Cabify.El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, tiene previsto proponer el traspaso a los gobiernos regionales de la competencia para la concesión de licencias de VTC.

Las principales asociaciones de taxistas como Fedetaxi, Antaxi y Élite se reúnen con el secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes del Ministerio, Pedro Saura, en el Ministerio de Fomento esta mañana.La huelga de taxistas continúa y se extiende a más ciudades. Este lunes, 30 de julio, el sector sigue en pie de guerra contra Uber y Cabify por lo que entienden es una competencia desigual y que les está dejando sin negocio. En OKDIARIO te contamos todas las novedades.