Fomento no ofrece soluciones y el Taxi estalla confirmando su huelga indefinida

La reunión que se ha producido este lunes entre el Secretario de Estado de Fomento, Pedro Saura, y Tito Álvarez, representante y portavoz de Élite Taxi, ha terminado sin ningún tipo de avance, según ha podido saber OKDIARIO, lo que ha provocado que la ira del sector se intensifique y, por tanto, que vuelvan a amenazar con paralizar España.

“El paro continua porque ya no nos vale la voluntad política, el Ministerio se pone a trabajar desde mañana para volver al 1/30 y aplicar la licencia urbana, pero sin fechas no levantamos el paro”, explica a OKDIARIO Tito Álvarez, que llevará esto a la asamblea de Barcelona.

Tito Álvarez se ha sentado en la mesa de negociaciones con un objetivo único y muy claro: que el Gobierno de Pedro Sánchez blindara el ya famoso 1/30 (una VTC por cada 30 licencias de taxi). “Con el taxi lo van a tener muy complicado”, señala Tito Álvarez.

“Sobre todo, ya que el PSOE va de izquierdas, que piense en los trabajadores del taxi, y en todos. Que saque esas medidas para que los lobbies, que son lobbies que luego van a precarizar a la gente. Blinda la licencia urbana, y déjanos en paz”, continúa el portavoz.

“Yo creo que al final, con todos estos años de PP y PSOE lo que ha pasado es que ya no hay ni izquierda, ni derecha. Aquí somos los de abajo contra los de arriba. Y en el taxi, a pesar de que hay mucha gente de Podemos, de Ciudadanos, o del PP, se ha hecho una unión muy fuerte, en la que nos sentimos todos taxistas, y nos importa una mierda todo. Somos los de abajo contra los de arriba. Y los haremos tambalear, se van a tambalear. Como no hagan lo que les pedimos, que además nosotros pensamos que es la solución al problema, estarán demostrando que están con los lobbies y no con los trabajadores. Así de claro”, explica Tito, que lo tiene muy claro: “Vamos a convocar a todo el mundo a que vaya a una huelga indefinida”.