El 57% de los trabajadores españoles cree haber sufrido en su puesto el llamado «despido silencioso». Esto consiste en la desmotivación intencional por parte del empresario con el objetivo de que el empleado presente una renuncia voluntaria. Además, El 16% de los encuestados se plantea cambiar de empleo en el próximo año, siendo el factor más influyente el salario, aunque también una mejor conciliación familiar y salir del «ambiente tóxico».

Un reciente informe de Infojobs desvela este porcentaje, que se ha mantenido prácticamente en línea con el del año pasado, cuando la cifra fue del 17%. Para observar el dato más alto de intención de cambio de empleo hay que irse a 2020, antes del inicio de la pandemia, cuando hasta el 23% de los profesionales que trabajan en España llegó a pensar en cambiar de trabajo.

Sin embargo, explica el documento, los españoles parecen buscar ahora una mayor estabilidad laboral ante un escenario de «incertidumbre económica». Eso sí, de los que se plantean un cambio de trabajo, el 65% no lo haría sin tener otra oferta encima de la mesa, frente a un 10% al que no le preocupa dejarlo, aunque no pueda encadenarlo con otro empleo.

«Despido silencioso»

El informe de Infojobs desvela que casi seis de cada diez trabajadores del país han sufrido alguna de las situaciones asociadas a este hecho, también conocido como ‘quiet firing’, desde el 2020, cuando estalló la pandemia de coronavirus. De entre quienes afirman haberlo padecido, un 25% explica que, de repente y sin justificación, se encontró con una mayor carga de trabajo. También aparecen otras situaciones como el estancamiento laboral, en el 24% de los casos, o no recibir valoraciones positivas a pesar de haber alcanzado determinados objetivos (20%). Los trabajadores de entre 25 y 34 años son los que más han acusado este despido silencioso, dice el documento. El 28% de los afectados alegan que se han visto con una mayor carga de trabajo sin ninguna justificación, el 27% se considera víctima de un estancamiento laboral y un 23% reprocha una comunicación «poco transparente» por parte de la empresa. En el lado contrario, son los mayores de 45 años los que menos han padecido esta situación. Otros motivos que explican este fenómeno son la congelación de salarios y también la reducción de recursos de la carga de trabajo. Por género, el informe señala que los hombres han sufrido en mayor medida una congelación de salarios, un 16% frente al 11% de mujeres. En lo que se refiere a la reducción de recursos, un 13% de hombres han sufrido este hecho, frente al 10% de las mujeres; mientras que el 4% del género masculino ha visto disminuida su carga de trabajo, frente al 3% del femenino.

Menos flexibilidad

En cuanto a las razones que llevan a los españoles a querer cambiar de trabajo, ganar más dinero sigue siendo el principal factor movilizador. De este modo, el 51% de los profesionales asegura que cambiaría de empleo a cambio de tener un salario más elevado.

Al igual que el año pasado, el salario sigue siendo el principal motivo de cambio, pero otras variables como la conciliación y un mejor ambiente laboral cada vez tienen más relevancia. Tal es así que la búsqueda de mejores condiciones para conciliar la vida laboral y familiar registra un 32% de menciones entre los encuestados.

Por el contrario, la flexibilidad desciende como motor de cambio de empleo. Y es que, mientras que en 2022 contar con mayor flexibilidad horaria obtuvo el 27% de las menciones y ocupaba la cuarta posición; en 2023 baja hasta el 19%. También adquiere mayor relevancia el salir de un ambiente de trabajo tóxico, con el 23% de las menciones.

En cuanto al salario, es la principal razón de cambio para aquellos salarios inferiores a los 1.000 euros (63%), mientras que los que ganan entre 1.001 y 2.000 euros se centran más en la conciliación (un 36% para aquellos con sueldos entre 1.501 y 2.000 euros y un 35% para los de 1.001 y 1.500 euros). Los que cobran más de 2.000 euros apuntan como principal razón trabajar en un proyecto motivador (45% de las menciones).

Los que quieren ganar más

Asimismo, el documento de la plataforma de empleo muestra diferencias relevantes en las respuestas a tenor de la edad de los encuestados.

De este modo, el sueldo es el principal motivo de cambio para el 64% de los trabajadores entre 16 y 24 años y para el 57% de los empleados mayores de 55 años. Más allá de esto, según va creciendo la edad de la población activa, cobran peso otros motivos como trabajar en un proyecto motivador (45% de las menciones en el grupo de más de 55 años) o tener un empleo con menor estrés (29% de menciones en esa misma franja de edad).

Por nivel de ingresos, uno de cada tres trabajadores con sueldos de hasta 1.000 euros tiene pensado cambiar de empleo. En contraposición están quienes tienen ingresos de más de 2.000 euros, que no valoran tanto realizar este cambio (11%).