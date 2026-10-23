Guti escoge a Mbappé por delante de Lamine Yamal en el Balón de Oro: «Me encantaría que lo ganara»

El Clásico de este domingo tendrá una peculiaridad que lo hace aún más atractivo, ya que el partido se disputará un día antes de la famosa gala del Balón de Oro. El Barcelona – Real Madrid tendrá un duelo individual que puede ser importante de cara a una decisión final, ya que Mbappé y Lamine Yamal se postulan como candidatos claros al galardón. José María Gutiérrez ‘Guti’ ha revelado sus preferencias: «A mí me encantaría que lo ganara Mbappé, pero puede pasar de todo».

Cada temporada es un mundo y este 2026 tiene muchos aspectos a evaluar. Además del rendimiento individual, los aspectos subjetivos y el nivel del club , este año el peso del Mundial también podría ser determinante. El ex jugador del Real Madrid reconoce que hay varios nombres sobre la mesa: «Creo que está muy abierto. Mbappé, Lamine, Rodri o incluso Harry Kane tienen opciones. Creo que es el año donde más abierto está, lo puede ganar cualquiera».

Guti señala que la calidad del extremo culé es innegable, pero piensa que todavía tiene que esperar: «Es evidente que aunque sea del Barcelona y yo no sea muy partidario de ese club, hay que reconocer que es un grandísimo jugador y que, si sigue así, seguramente durante estos años optará a ser el mejor jugador del año, a ganar Balones de Oro. Es una proyección muy buena la que tiene».

El Clásico es la última carta de ambos antes de la gala. Nada mejor que un duelo directo para demostrar que jugador es más determinante. En una entrevista para SPORT, el ex futbolista aclara que ambos son claros favoritos: «Efectivamente, para mí no será alguna sorpresa si lo gana Mbappé o si lo gana Lamine, porque creo que son dos grandes jugadores».

Mbappé y Lamine Yamal no están solos

Los individualismos juegan un papel clave en el fútbol. Sin embargo, Guti recuerda que hay 10 jugadores más sobre el terreno de juego que también tienen que cumplir: «El Barça y el Real Madrid no son solo dos o tres grandes estrellas, son equipos que son muy buenos todos».