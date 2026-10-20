Antiviolencia propone multar con 3.000 euros a un aficionado del derbi por colar a tres personas en el Metropolitano fingiendo ser un empleado

La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha propuesto una dura sanción contra un aficionado por infiltrarse entre el personal de seguridad para entrar al Metropolitano durante el derbi del pasado 20 de septiembre entre Atlético y Real Madrid. Un incidente que fue recogido junto con otros, como lo ocurrido en el Athletic-Rayo y el Gran Premio de España.

Según recoge el informe, un hombre accedió al estadio rojiblanco sin entrada ni acreditación, aprovechando una distracción de la seguridad del Atlético para fingir ser uno más del personal y así colar a tres aficionados sin acreditar una entrada. Un intento que no funcionó, ya que fueron interceptados en los aledaños del Metropolitano y expulsados los cuatro individuos. Aunque la acción no ha quedado impune. Antiviolencia ha propuesto para sanción una multa económica de 3.001 euros y la prohibición de acceso a los recintos deportivos para los próximos 6 meses.

Sin embargo, no fueron los únicos incidentes deportivos graves que recogió la Comisión. También hay sanciones en el Gran Premio de España de la Fórmula 1. Un individuo fue sancionado con 5.000 euros de multa y 12 meses sin entrar a recintos deportivos por agredir y causar lesiones a otro aficionado en el Madring. Otro hombre, por llevar bebidas alcohólicas después de entrarlas de contrabando desde el exterior con 3.001 euros y 6 meses de castigo. Y un tercero por ignorar las órdenes policiales para salir del recinto, que le hace enfrentarse a un castigo de 1.500 euros y tres meses sin entrar a instalaciones deportivas.