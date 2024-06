Zverev explota tras pasar a la final de Roland Garros: «Soy inocente»

Alexander Zverev explotó en rueda de prensa después de lograr el pase a la final de Roland Garros al ganar en semifinales a Casper Ruud. El tenista alemán fue declarado inocente en Berlín después de cuatro años de investigaciones sobre un presunto caso de agresiones a su ex pareja. El finalista en París ha salido definitivamente absuelto, pero no le gustaron las preguntas de los periodistas sobre este asunto.

«¿Quieres decir algo sobre el acuerdo al que has alcanzado sin poder decir que eres inocente?», le preguntaron en rueda de prensa tras vencer a Casper Ruud. «Es que eso es lo que significa que el caso se cierre. Que hay inocencia. No van a cerrar el caso si eres culpable. No sé qué traducciones tenéis, pero eso es lo que significa. Ya está, vayamos hacia adelante. No quiero volver a escuchar ninguna pregunta más sobre este hecho nunca más, y eso va para todo el mundo», zanjó Zverev.

En los últimos años, Zverev no ha dado ese paso al frente que mucha gente esperaba de él. Las expectativas han estado por todo lo alto, pero el alemán no ha podido ser ese jugador capaz de relevar a Djokovic, Nadal y Federer. De hecho, ha sido más protagonista por sus problemas judiciales que por sus logros dentro de la pista. La doble acusación de violencia de género por parte de dos de sus ex parejas han tenido un peso importante en su día a día.

Durante Roland Garros, concretamente el 31 de mayo, la corte de Berlín iniciaba un juicio contra él por mal tratos, pero justo en el día en el que logró el pase a la final se dio a conocer que era inocente de todos estos cargos que se le acusaban.

Pero más allá de todo lo extradeportivo, Alexander Zverev recalcó que ahora se siente más preparado que hace cuatro años, cuando en el US Open de 2020 alcanzó su primera y única final en un Grand Slam. Este domingo tendrá su segunda oportunidad ante Carlos Alcaraz: «Lo recuerdo. No estaba preparado ni era lo suficiente maduro. Hoy creo que lo soy, ya tengo 27 años. Tenía dos sets de ventaja y ‘break’ arriba en el tercero y perdí».

El recuerdo de Zverev

Alexander Zverev nunca olvidará lo que ocurrió en 2022 cuando en las semifinales ante Rafa Nadal tuvo que retirarse por una gravísima torcedura de tobillo que acabó con la rotura del hueso. El alemán se quedaba a las puertas de la final. Una final que ahora sí podrá disputar ante Carlos Alcaraz este domingo la central Philippe Chatrier: «Salí en silla de ruedas y este domingo lucho por el título».

Carlos Alcaraz y Alexander Zverev lucharán este domingo por Roland Garros. Puede ser el tercero del español o el primero del alemán. ‘Carlitos’ es el gran favorito, pero en una final como estás y más con la presión que tienen ambos por ganar por primera vez en París, será un encuentro de lo más disputado y más abierto de los últimos años.