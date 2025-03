El Zaragoza toma medidas contra el robo de jóvenes talentos del Barça de su cantera

El Real Zaragoza está harto de los continuos robos de clubes de mayor pedigrí sobre sus canteranos y está tomando medidas en una estrategia para proteger a su cantera de la fuga de talentos hacia estos clubes, especialmente tras la reciente expulsión del ojeador del Barça, Jon Andoni Goikoetxea, de la Ciudad Deportiva aragonesa. Este movimiento forma parte de un plan más amplio del club maño para evitar que jóvenes promesas de su cantera sean tentadas por otras entidades deportivas sin que puedan hacer nada al respecto.

Todo comenzó este pasado fin de semana, hace unos pocos días, cuando el mencionado Goikoetxea se encontraba observando un partido de categoría alevín en la Ciudad Deportiva del conjunto maño. Al percatarse de su presencia, el personal del Real Zaragoza le pidió que abandonara las instalaciones.

Esta decisión se enmarca dentro de la política de vetar el acceso a ojeadores de clubes con mayor capacidad financiera, así como a ciertas agencias de representación, con el objetivo de proteger su cantera y evitar situaciones que están dejando sin capacidad de reacción ni maniobra a la entidad zaragozana.

Pero el Real Zaragoza ha decidido ir más allá de la simple prohibición de acceso a ojeadores del Barça u otro club. Según Heraldo de Aragón, el club ha iniciado un proceso judicial contra las familias de Gorka Buil y Samuel Borniquel, dos internacionales españoles que fichó el Barça, reclamando un millón de euros por incumplir el compromiso firmado para mantener a los jugadores en el club aragonés.

Sobre lo sucedido, el propio Goikoetxea confirmó la noticia en declaraciones a Radio Marca, mostrando su sorpresa por la medida: «No me comunican nada. Cuando veo un par de partidos, el coordinador me echa». El ex internacional español sugirió que la expulsión podría tener un matiz de «venganza» por los recientes fichajes de los mencionados Gorka Buil y Samuel Borniquel, ambos de 15 años y ya internacionales en categorías inferiores, que el Barça captó esta pasada temporada.

Esta es la primera vez que el Zaragoza recurre a la vía judicial en un asunto de este tipo. La acción legal se centra en solicitar información sobre los contratos de los jugadores con el Barça y se fundamenta en que, al ser menores de edad, los tutores legales habrían incumplido el acuerdo firmado con el club. La legislación española impide a los clubes firmar contratos profesionales con menores de 16 años, pero permite establecer compromisos con sus familias.

El episodio de la expulsión de Goikoetxea no es el único que refleja la férrea política del Zaragoza respecto a su cantera. Hace unas semanas, el club decidió no convocar a cuatro de sus jóvenes jugadores para un partido de cuartos de final ante el Málaga, debido a que no habían respondido a las ofertas de renovación.

Los cuatro futbolistas, Sergio Beltrán ‘Ratón’, Dennis Rufo, Jorge Lambea y Pablo Lambea, pertenecen a la agencia de representación Bahía Internacional, que también tiene vetado el acceso a la Ciudad Deportiva del Zaragoza. La medida buscaba priorizar a los jugadores que sí tenían claro su compromiso con el club.

La expulsión de Goikoetxea se entiende como un paso más en la línea dura que el Zaragoza ha adoptado para evitar que su cantera siga siendo un objetivo fácil para clubes como el Barça o el resto de potencias de Primera División. En concreto, según el propio ojeador azulgrana, «tanto al Betis como al Madrid no les dejan entrar tampoco».