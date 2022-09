Ya se conoce el sexo del bebé de Rafa Nadal y Mery Perelló

Rafa Nadal está atravesando un momento muy delicado en su vida personal. El tenista está centrado en tener su primer hijo junto a su esposa, Mery Perelló, que continúa ingresada en el hospital. Las últimas informaciones apuntan a que el bebé podría nacer de forma prematura, algo que la pareja ya tendría asumido. Lo que todavía no se sabía, hasta ahora, era el sexo del bebé. Aunque los protagonistas no se han pronunciado, parece que será un niño.

Así, Rafa y Mery, tendrán un mini Rafa entre ellos. El tenista reconocía hace unos días que no estaba bien y se veía obligado a retirarse de la Laver Cup. Nadal viajó a Londres única y exclusivamente para jugar el dobles del viernes junto a Roger Federer, en el partido que suponía la retirada del tenis del suizo. Un día después del emotivo encuentro, la organización del campeonato anunció la retirada del balear «por motivos personales».

«No estoy bien. No voy a volver a jugar y tengo que meditar sobre si me voy a casa o me quedo para lo que resta de competición para animar a mis compañeros. Tengo un conflicto interno bastante importante y ahora mismo no os puedo contestar. Cuando terminen todos estos momentos de emoción volveré a mi habitación y veré qué es lo que tengo que hacer», declaró Nadal tras disputar el encuentro junto al helvético.

El ganador de 22 Grand Slams confesó que está pasando por unos momentos muy delicados en su vida y que apenas duerme: «Han sido semanas difíciles. Pocas horas de dormir, un poquito de estrés en general, situaciones un poco más complicadas de lo habitual en casa. Con lo cual, he tenido que lidiar un poco con todo eso, que es una presión diferente a lo que estás acostumbrado en la vida profesional».

Unos días después de que regresara a Mallorca para estar junto a su mujer y tener su primer hijo, la revista ¡Hola! ha desvelado el sexo del bebé de la pareja, que será un chico. Rafa Nadal y Mery Perelló viven el día a día con mucho estrés a la espera de que nazca su primer hijo y todo salga en perfectas condiciones, y así poner fin a unas semanas muy complicadas.