Xavi:»Es una maravilla tener a Lewandowski»

Xavi Hernández atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Barcelona en su visita al Sánchez Pizjuán (0-3). El conjunto azulgrana goleó al Sevilla con tantos de Raphinha, Robert Lewandowski y Eric García, para sumar la tercera victoria consecutiva en la Liga. El técnico egarense se mostró satisfecho con el resultado, pero apeló a la cautela y no pecar de confianza. También destacó el trabajo del equipo y la importancia de contar con Lewandowski en el equipo, al que destacó como un líder natural.

¿Cómodo?

«No, yo no, pero también lo podemos aprovechar. Hemos hablado de intensidad, de tener pausa, porque creíamos que era importante tener paciencia, y que podíamos salir con esa transición y al final el 0-1 ha venido con una transición. Hay que aprovechar las alternativas de juego, aprovechar la superioridad, los momentos en los que pierden el balón. No es donde me siento cómodo, me gusta controlar, el juego posicional, ellos jugaban a nuestras espaldas, no hemos tenido el dominio hasta que hemos hecho el gol, luego sí. Hemos hecho un partido».

Lewandowski

«No sólo el gol sino cómo baja el balón, cómo presiona, tienes la sensación de que cogerá la espalda del equipo rival. Recupera muchos balones también porque está en buena posición, es un jugador fantástico, cómo controla el tiempo, para recibir, siempre tiene una solución y eso indica la madurez de este futbolista».

Pegada o seguridad atrás

«A las dos cosas, son muy importantes mantener la portería a cera, es importante defender el área, tapar centros. También cómo está Marc, la línea defensiva que está trabajando muy bien. Hoy hemos hecho un gol a barón parado. Y sobre todo la victoria, ganar aquí 0-3 no todo el mundo lo hace, igual que en San Sebastián».

Koundé

«Sí, estos dos partidos sí, luego veremos el miércoles y el sábado. Hay otras alternativas. Héctor, Sergi. Y Jules ha hecho un trabajo extraordinario tanto como central como lateral, partido muy completo del equipo».

¿Mano a mano Barcelona y Real Madrid?

«Sí, nos equivocamos seguro. Yo no creo que hemos ganado cómodos ni aquí ni en San Sebastián. El Sevilla también ha hecho cosas y nos ha complicado. Ganar fácil… No es así»

Moral

«Es importante porque este resultado te da confianza, moral. Estamos contentos, pero eso continúa, esto no para. Es importante tener a todo el equipo enchufado. Haremos rotaciones».

Efectividad

«Muy importante, el día del Rayo no tuvimos efectividad, es importante que la primera entre, para nosotros es clave. Tenemos rivales que se cierran atrás. Más hoy con la urgencia que tenía el Sevilla, ese gol ha sido clave, nos ha dado calma»

Lewandowski

«Nos está ayudando mucho, su liderazgo, quizá lo que no ve la gente, a los jóvenes, a los veteranos, es un líder natural, es ganador, cómo entrena, es una maravilla tenerlo en el equipo».