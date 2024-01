Xavi se lía: dice que decidió irse al inicio de temporada… ¡y renovó en septiembre hasta 2025!

Xavi Hernández reconoció en rueda de prensa este martes, tres días después de anunciar el bombazo de su marcha a final de temporada del Barcelona por el desgaste de estos dos años al frente del equipo, que la decisión de su marcha estaba tomada al principio de la presente campaña… cuando su renovación se oficializó a finales del mes de septiembre, poco más de un mes del inicio de la misma. En aquel momento, el egarense ligó su continuidad en el club hasta 2025.

La rueda de prensa de Xavi giró continuamente en torno a su decisión de abandonar el banquillo del Barcelona a final de temporada, una decisión que según él tenía tomada desde el inicio de esta campaña y que no tiene nada que ver los resultado de este último mes de enero, un mes negro para los culés con derrotas en la Supercopa de España y Copa del Rey y más distanciados si cabe del título de Liga.

«La renovación está hecha desde hace mucho tiempo. La sensación que tenía de que debía marchar es a principio de temporada», reflexionó Xavi, que siembra dudas en sus palabras saliendo al paso con que la renovación estaba pactada desde hace tiempo y que su decisión fue tomada, igualmente, en ese lapso de tiempo en el arranque del campeonato.

El técnico sostiene que en el Barcelona «te hacen sentir que no vales a diario», una sensación que validó con otros técnicos que pasaron por lo mismo como Pep Guardiola, Luis Enrique o Ernesto Valverde: «Creo que tenemos que reflexionar. Tenemos un problema con la exigencia con este cargo. No se disfruta, no es calidad de vida, te juegas la vida en cada momento. Es cruel, me siento de esta manera».

Si es cierto que la renovación anunciada a finales de septiembre llevaba cocinándose desde el final de la temporada 22/23, aunque esta ya estaba pactada previamente y no se hizo público hasta dicho momento. Pese a ello, pese a que el anuncio fue en esas fechas, el egarense sostiene que ya había tomado por aquel entonces la decisión de no seguir tras finalizar la temporada en 2024, principalmente porque no ve valorado su trabajo, aunque insistió en que sí desde la Junta Directiva de Joan Laporta.

Sobre su desgaste en estos meses, Xavi insistía en que «no tiene que ver con la situación económica» y que él es «un hombre de club» ante todo: «Nos hemos ido adaptando a las circunstancias, sabiendo la situación complicada del club. Tengo la conciencia muy tranquila. He priorizado al club y a los futbolistas. No me he quejado nunca e intentado hacerlo lo mejor posible».

De hecho, el hartazgo de Xavi es tal que, cuando se le ha cuestionado sobre qué consejo le daría al futuro entrenador del Barcelona, el que coja su testigo cuando se marche del club, ha dado por imposible que disfrute en el cargo, malos augurios: «Le va a pasar igual que a mí, este es el problema, al que venga le va a pasar lo mismo. Le diré que sea él y sea natural, que no se deje influenciar. Estoy orgulloso de lo hecho, mi ilusión era entrenar al Barcelona y ganar y jugar bien. Se ha conseguido, aunque esta temporada… Mi consejo sería que disfrutara pero es imposible».