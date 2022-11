Xavi: «Los culés tenemos que recapacitar cuando pitamos a los jugadores»

Xavi Hernández compareció ante los medios de comunicación tras la victoria del Barcelona ante el Almería que colocan momentáneamente líderes a los culés a la espera del resultado del Real Madrid, que depende de sí mismo para recuperar su sitio al frente de la clasificación. La despedida a Gerard Piqué monopolizó de nuevo la comparecencia del egarense tras el último partido del central.

Despedida de Piqué

«Noche histórica, redonda para todos. Principalmente para Gerard. Queríamos despedirle de la mejor manera posible. Ha hecho un partidazo, con personalidad, lo que él es. Cuanto más grande es el partido, mejor rinde. Le echaremos de menos. Estoy contento por él, por su familia, que disfrute. Es leyenda del Barça y agradecido por lo que ha dado estos años al club. El partido estuvo del equipo muy bien, gran partido, el resultado es cierto que no reflejó la superioridad. A seguir».

No marcó Lewandowski

«Es una gran noticia que cuando no marque Robert, marquen los demás. Es evidente que dependemos mucho del delantero, es un crack y marca diferencias, pero cuando no lo hace tiene que salir el resto. Tienen que sumarse todos al equipo. No tener solo la baza de Robert».

Partido completo

«Es uno de los partidos más completos que hemos hecho. Hemos entendido cuando atacar, el gol de Dembélé es un cambio de juego en una transición, Hemos entendido cuando madurar el partido. Teníamos sensación en otros partidos que no controlamos los tempos. Contento también de que el equipo madura».

Ferran Torres

«Ferran nos da muchas cosas. La gente lo va a valorar por el gol, nosotros por muchas cosas más. Ferran siempre está. Da un siete para arriba siempre. Genera situaciones, es generoso, le tengo una confianza muy grande. Ha estado muy bien. No deja de pelear, de creer, fe máxima en él».

La decisión de Piqué

«La decisión es suya, es él el que ha decidido poner fin a su carrera deportiva. Quizá cuando más participaba. Es su decisión. Son sensaciones. No es fácil decidir cuándo. Casi me voy un año antes y me fui con un triplete. Tiene que tomarlas y hay que respetarlas».

Todo redondo

«Hoy es todo bonito. El partido, el rendimiento de todos. Hemos estado bien como equipo, también por el homenaje a Gerard. Hay que recapacitar cuando silbamos a los futbolistas. Lo que suma es lo de hoy. Muchas veces no miramos con perspectiva. Se ha entregado y se merece este despido».

Qué le dijo a Piqué

«He intentado decirle lo que sentía. Me ha salido todo lo que pienso de Grard. Es una persona extraordinaria, diferente a los demás. Nos deja un legado importante. Un legado de liderazgo de valentía, de personalidad, sin complejos… Es un legado importante y bueno, así se lo he dicho»

Personalidad de Piqué

«Sin ánimo de comparar, tenemos cuatro centrales buenos e importantes. Los que quedan son garantía para mí. Esperamos y deseamos que no se note su marcha. Me quedo con la personalidad, que es lo que más se va anotar. Tiene liderazgo en el vestuario y hace falta, más que en el campo».

Otra época

«Te vienen recuerdos de la mejor época del historia del club y Gerard forma parte de ella. Lo que vivimos fue extraordinario pero hay que repetirlo. En ello estamos».

Estar unidos

«Cuando el público está con nosotros todo es más sencillo, si no es más difícil rendir».

¿Quién se meterá ahora con el Madrid?

«No hace falta meterse con el Real Madrid. Tenemos mucho respeto al rival, desde siempre, Gerard es porque él es así».

Piqué, tras el partido

«Le he visto muy emocionado. Cuando ves que te corean es una sensación única. Es algo que te llevas para toda la vida. Le tengo un cariño especial. Hemos convivido mucho, muchas anécdotas. Me alegro por él».

Legado de Piqué

«El legado de Gerard va más allá del fútbol, por cómo compite en los momentos difíciles. Por eso Araujo lo tiene como referencia e ídolo. Deja un legado muy importante. Con Ronald estamos hablando para que pueda viajar. Nos veremos con ello y lo hablaremos».

Dominan los partidos

«Primero que dominamos los partidos, tenemos posiciones altas, defender con balón es positivo. La presión es buena. La línea defensiva cada vez es mejor. Ter Stegen está marcando diferencias. Juegue quien juegue están mostrando su nivel».