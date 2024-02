Xavi da vacaciones a sus jugadores hasta el miércoles por la tarde por ganar al Alavés

Xavi Hernández ha entregado a sus jugadores nada más y nada menos que dos días y medio de vacaciones, de descanso y desconexión tras el triunfo del Barcelona ante el Alavés por 1-3. Tendrán tiempo de sobra los jugadores para recargar pilas, evadirse del ruido mediático que rodea a la plantilla, cuerpo técnico y altos cargos en los últimos meses, otro movimiento más de Xavi para recuperar la mejor imagen de los suyos sobre el terreno de juego.

El de Terrassa quiere tener lo más contentos posible a sus jugadores y eso pasa por estos dos días y medio de descanso para toda la plantilla tras el entrenamiento matinal de este domingo, más liviano para los titulares en Mendizorroza. Así, lunes y martes completos y el miércoles hasta el mediodía, los culés podrán hacer lo que quieran con los suyos, descansar y volver recargados de pilas

Xavi ha citado a la plantilla el próximo miércoles a las 15:00 horas en la ciudad deportiva culé para almorzar y posteriormente comenzar con el entrenamientos y preparativos previos la choque ante el Granada, rival del Barcelona este próximo domingo 11 de febrero en Montjuic (21:00 horas). La fecha y horario de este partido le ha permitido a Xavi tomarse esas libertades y premiar a su equipo tras sumar dos triunfos consecutivos desde que anunció que se marchaba del club a final de temporada.

La victoria ante el Alavés ha puesto de buen humor a Xavi, que pese a que en rueda de prensa continúa con su campaña de quejas y victimismo señalando a los árbitros, quiso dar dos días y medio de descanso a su plantilla, a la que buscar tener contenta en post del compromiso y motivación que espera de ella de aquí hasta junio, aún con los octavos de Champions League por disputarse.

Las palabras de Xavi tras ganar al Alavés

«El equipo ha hecho un partido muy maduro y muy bueno», dijo Xavi Hernández en rueda de prensa tras el partido, destacando a todo el grupo y confirmando que no había lesionados que lamentar pese a las sustituciones de Gündogan y Pedri: «Hoy no hemos acabado con lesionados. Es un golpe en la espalda de Gündogan y Pedri nada, lo he cambiado porque le he visto fatigado».

«Era la reacción que esperaba. Dos victorias después de la decisión, era necesaria y aquí está la reacción del equipo. Es una victoria muy importante, el equipo se ha fajado en un partido que requería intensidad. Ellos han apretado, pero es muy buen partido y nos refuerza de cara a la lucha», comentó también sobre su decisión, marcada para que en su equipo tenga un efecto positivo, al igual que con estos dos días y medio de descanso.

Cabe destacar que este domingo, en el entrenamiento postpartido, Xavi Hernández pudo contar con dos de sus lesionados, tanto Ter Stegen como Raphinha, que ya ven la luz al final del túnel con sus dos respectivas lesiones. El meta está siendo una baja sensible en la portería, con un Iñaki Peña que si bien ha dejado buenas actuaciones, tiene números de goles encajados preocupantes. La lesión de Raphinha, en parte, ha permitido ver de nuevo el gran momento de forma de Lamine Yamal.