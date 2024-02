Xavi Hernández volvió a coger aire con una victoria convincente en campo del Alavés, pero ni por esas logró vivir otra noche tranquila en el banquillo del Barcelona. Su equipo ya llegaba muy mermado por las bajas a Mendizorroza y abandonó el estadio vitoriano con nuevas ausencias que sumar a su parte de jugadores no disponibles. En el próximo partido contra el Granada, tendrá que componer un nuevo rompecabezas para confeccionar su once inicial.

El Barça no consigue vivir ni una noche tranquila esta temporada. Y eso que en Vitoria completó una de sus actuaciones más redondas a domicilio esta temporada. Después de otro inicio dubitativo donde el Alavés rondó el primer tanto, apareció Lewandowski con una vaselina deliciosa para poner arriba a su equipo, que ya nunca le perdió la cara al encuentro.

No lo hizo ni siquiera en los dos momentos proclives para que aparecieran las dudas. El primero fue cuando Samu Omorodion puso de cabeza el 1-2 y encendió una posible remontada que no prendió. El segundo, cuando Vitor Roque se marchó expulsado a falta de 20 minutos para el pitido final y nada más marcar el tercer tanto visitante.

El Barça llegaba a Vitoria con un total de ocho bajas y se marchó con dos más que sumar a la lista, aunque Xavi no pierde la esperanza de recuperar a ambos jugadores. Se trata del propio delantero brasileño, ya que anunció que piensan recurrir su expulsión exprés, y también de Gundogan. El turco, que también marcó tras una gran asistencia de Pedri, pidió el cambio. Además, se vio con hielo en la pierna al centrocampista canaria, otro de los que no pudo jugar los 90 minutos.

«Lo de Gundogan ha sido un golpe en la espalda que no le dejaba correr cómodo. Pedri estaba fatigado y he decidido cambiarlo por Fermín para darle descanso», explicó Xavi nada más acabar el encuentro. A falta de ver cómo evoluciona el alemán, uno de los cuatro integrantes del primer equipo que aún no se había lesionado esta temporada, y de saber si prospera el recurso por Vitor Roque, el entrenador culé tiene ahora mismo a un total de diez bajas para el encuentro del próximo domingo en Montjuic.

Nápoles a la vista

Además de los mencionados Gundogan y Vitor Roque, la lista de caídos en combate la forman los siguientes jugadores: Ter Stegen, Alejandro Balde, Marcos Alonso, Sergi Roberto, Gavi, Ferran Torres, Joao Félix y Raphinha. A Gavi y Balde todavía les queda un largo camino de recuperación, pero todos los demás tienen opciones de recuperarse a tiempo para el partido marcado en rojo en el calendario: Estadio Diego Maradona de Nápoles, 21 de febrero, ida de octavos de final de la Liga de Campeones.

Hasta que llegue ese día, Granada y Celta son los dos escollos previos y Xavi se las volverá a ver y desear para diseñar ya no solo un once, sino una convocatoria de garantías. Los problemas son especialmente acuciantes en ataque, lo que ya le llevó a alinear solo a dos delanteros en Vitoria, Lewandowski y Lamine Yamal. Mientras tanto, los chavales de la cantera, grandes beneficiados de todo esto, intentarán seguir aprovechando sus oportunidades.