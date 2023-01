Xavi Hernández compareció ante los medios de comunicación en la previa de las semifinales de la Supercopa de España en Arabia Saudí que enfrenta al Barcelona ante el Betis. El egarense valoró al equipo de Manuel Pellegrini como uno de los que mejor juega al fútbol en La Liga, con jugadores de gran nivel y físicos. El técnico culé ve ya necesario lograr un primer título tras su primer año de vacío.

Memphis y su salida

«No hemos tenido reunión y no sabemos nada. Ya dije el otro día que si no tocan la plantilla estoy contento. En principio no hay novedades que yo sepa. No me he visto con Mateu ni el presi. Si hay novedades ya me avisarán».

Betis

«El Betis es un rival al que le gusta mucho tener la pelota. Pellegrini es un entrenador ofensivo y todos los peloteros juegan de titulares. Tienen jugadores de gran nivel y aprietan bien. Físicamente tienen un doble pivote muy potente. Mañana tendremos trabajo. Nosotros intentaremos tener la pelota al máximo posible».

¿Primer título?

«Con este formato el Barça todavía no ha ganado. Llegamos en un buen momento y estamos tranquilos. Intentaremos mostrar nuestra personalidad. Es un título y lo queremos ganar. Nos hace especial ilusión ganarlo y nos daría mucha tranquilidad».

Ganar sin olvidar lo demás

«Si ganamos intentaríamos seguir compitiendo por el resto de títulos. Ahora estamos enfocados en la Supercopa. Debemos no cometer errores. Es el campeón de Copa y es un rival difícil».

Busquets

«Para mí es un futbolista trascendental. Es el capitán y es un ejemplo de profesionalidad. Siempre está por el bien del equipo. Futbolísticamente es el equilibrio del equipo. Cuando está o no está se nota. Hay un antes y un después en el pivote defensivo después de Busi. Busi será un molde para el futuro en esta posición. Es vital para mí».

Arabia Saudí

«Nosotros somos profesionales y es evidente que hay un negocio. Creo que salimos beneficiados todos los clubs. Hay cosas positivas y otras no tan positivas. También hubo mucha crítica a Qatar y han visto como es en el Mundial».

No le condicionan las sanciones

«No tendrá nada que ver. Seguimos pensando que la sanción es excesiva. No nos condicionarán las sanciones».

Más del Betis

«El Betis disfruta con el balón y es un rival de mucha calidad técnica. En mi opinión es de los que mejor juega. Nosotros no queremos perder la identidad e intentaremos dominar con el balón».

¿Favoritos?

«Siento que llegamos en un buen momento, pero lo de favoritos hay que demostrarlo. El Betis es campeón de Copa y es un rival duro. No me veo favorito».

Ganas de Supercopa

«Tenemos el título a dos partidos y nos daría mucha calidad. No tenemos bajas y llegamos en un buen momento, pero hay que demostrarlo en el campo».

Ganar o perder

«En caso de ganar nos reforzaría muchísimo, pero en caso de perder sería un título perdido. Vamos a competir mañana al máximo nivel. Estamos en un momento muy positivo. Sería darnos un bagaje de tranquilidad importante, en caso de ganar».

Real Madrid o Valencia

«No me importa el rival, sino pasar nosotros mañana. Me da igual contra quién».

Expulsiones

«Hay un árbitro que decide y nosotros intentamos controlar las emociones y las tarjetas. La toma de decisiones es muy importante. Mañana es una final».

Raphinha

«Raphinha va a ser importante. Lo ha sido. Las ha marcado con asistencias y goles. Sale siempre bien al campo. Va al espacio, marca diferencias. Será importante en esta competición».

Rotaciones

«Me siento mal con algunos futbolistas que se merecen jugar más. Prefiero tener yo el dolor de cabeza. Jugará el que dé mejor rendimiento. No me preocupa nada. Sé cómo están todos».

Cristiano Ronaldo

«La Liga saudí es competitiva, hay ocho extranjeros. Hay equipos difíciles. Siempre nos han complicado. Cristiano va z un equipo competitivo. Va a una liga difícil, sin duda».

Identidad

«No podemos perder la identidad, el modelo…. Pero mira el otro día, el Atlético nos complicó. Nos gusta atacar y seguir atacando tras el 1-0».

Quién marca diferencias

«Todos los jugadores son importantes. La línea defensiva es clave para nosotros. Todos y todo. Defender bien es una de las claves para ganar títulos, es importante. Estar a un nivel excelente es clave».

¿Necesitas títulos ya?

«Tengo muchas ganas de ganar títulos. Ganas intactas de ganar títulos. Mañana partido y el domingo el siguiente. Tengo muchas ganas de ganar títulos. Llevamos un tiempecito sin títulos y nos toca ya».